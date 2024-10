“Soy Lola en mi DNI pero...”, la hermana de Julieta Poggio reveló el motivo por el cual decidió cambiarse el nombre

Con la energía de sus 18 años, Lolo Poggio avanza rápidamente en el mundo del espectáculo. La actriz y cantante, hermana de Julieta Poggio, se ha convertido en una de las participantes más sobresalientes de Cantando 2024. Además, co-conduce el programa de streaming “Te pido mildis”, que se emite por Telefe de lunes a miércoles a las 16:00 hs.

En diálogo con la revista Pronto, la influencer y artista compartió detalles sobre su vida, revelando sus pasiones en su tiempo libre y la razón detrás de su cambio de nombre. “Mi gran pasión es cocinar. Realicé un curso de pastelería y me hubiera encantado estudiar para ser pastelera profesional, pero este año no tuve la oportunidad porque me faltó tiempo para todo”, explicó.

“Soy bastante desorganizada y la cocina me atrapa porque siento que me ordena. La pastelería es tan exacta y precisa, que me pone un orden. Lo que mejor me sale es la tarta de ricota. Amo cocinar y también comer”, mencionó Lolo.

Lolo Poggio.

El motivo por el que le dicen “Lolo” a Lola Poggio

Lolo Poggio.

Luego, el periodista que hace el programa con ella, Nico Peralta, le preguntó: “Te llamás Lola. ¿Por qué te dicen Lolo?”.

“Soy Lola en mi DNI pero me puso Lolo un excuñado cordobés, ex de mi hermana Camila. Un día me empezó a decir Loló, con tilde en la O, cuando yo tenía 11 años”, indicó la joven. Y agregó: “Me puse en Instagram Lolo Poggio porque cuando era chica y hacía la novela, no usaba las redes sociales pero había cuentas truchas con mi nombre. Me puse Lolo y me quedó. En casa y en mi familia soy Lola pero en el resto de los ámbitos soy Lolo. Me gusta tanto que me presento como Lolo; lo adopté como nombre artístico”.

Las polémicas reacciones a la presentación de Lolo Poggio en Cantando 2024

El debut de Poggio en el Cantando 2024 se hizo viral en redes sociales. Con su nombre como tendencia en X, los usuarios realzaron su belleza, pero criticaron su presentación.

“LLORÉ CON LA CARA DE FLAVIO”, “Sirvió rostro”, “Nacha escuchando las desafinadas en el #Cantando2024 ¡No cantan ni quienes cantan! AMO las devoluciones de Nacha”, “Ay Lolo me caes genial, pero QUÉ FUE ESTOOOO”, destacaron algunos usuarios respecto a Lolo Poggio.

Respecto a la postura de los jueces, tampoco estuvieron muy contentos con el debut. La primera en brindar su postura fue Nacha Guevara, quien aseveró que hubo desafinación y falta de intención.

“La única manera de ser lindo es cuando uno hace las cosas bien. No se enamoren de la cámara, sigan el texto y diviértanse con lo que están haciendo”, destacó la actriz, que le puso una calificación de 6 sobre 10.

Finalmente, en el caso de Flavio Mendoza, sintió que la canción perdió fuerza. Por tanto, les recomendó que cada presentación debe ser explosiva y fuerte.

“Tómenlo con amor. No es con nada de mal intención. Pero siento que si empezamos así, será mucho peor”, destacó el bailarín y presentador argentino sobre la presentación de la hermanita de Julieta Poggio.