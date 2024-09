Julieta Poggio quiso dar un tip para cocinar, cometió un insólito error y se volvió viral por el resultado

Julieta Poggio es una influencer, bailarina, modelo y figura de la televisión argentina que saltó a la fama tras participar de Gran Hermano 2022-23. Lo que le permitió tener popularidad y hoy ser una de las famosas con mayor presencia en eventos, contratos con marca, trabajos y millones de seguidores en Instagram.

La artista acostumbra a contar su vida en las redes sociales, y en general, relata sus experiencias en los nuevos trabajos, viajes y sobre todo viviendo sola, ya que es toda una nueva aventura para ella y la obliga a tener que realizar tareas domésticas.

Julieta Poggio tuvo una desopilante idea mientras cocinaba y decidió contarles a sus seguidores su descubrimiento. Resulta que la famosa no tiene colador en su nueva casa y como estaba haciendo fideos necesitaba uno para colarlos.

Julieta Poggio quiso cocinar, pero terminó protagonizando un blooper viral

Es por eso que la bailarina tuvo una idea y según contó, no es la primera vez que lo hace. “No se compró colador, va en realidad sí pero me olvide de mudarlo. Tengo este individual, ya lo hice un montón de veces”, expresó la influencer mientras mostraba el individual con agujeros en el diseño, el cual iba a usar para colar los fideos.

A continuación, Julieta Poggio explicó el paso a paso para colar los fideos: “Agarras tu pasta y lo metes todo ahí adentro, ahora van a ver como salen”. En el video se ve cuando coloca el individual en la bacha y luego vierte los fideos para después escurrirlos.

“Y ahí tenes el colador, después los vuelvo a poner acá adentro”, agregó la bailarina señalando la olla. Sin embargo, mientras escurría se distrajo mirando el celular y soltó los extremos del individual y se cayeron todos los fideos en la bacha.

“Ay, se me cayeron todos”, comentó divertida Julieta Poggio. El video de la famosa se volvió viral en las redes sociales por la desopilante idea y el blooper final de su almuerzo.