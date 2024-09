Julieta Poggio mostró mucha piel y alucinó a sus fans con un baile de alto voltaje

Julieta Poggio enamora corazones con cada look que luce. Sus fans alucinan y los likes invaden cada imagen o video que comparte. Es la reina del estilo. Combina a la perfección texturas y colores.

Julieta Poggio encendió Instagram mostrando mucha piel con un top ultra escotado

Pisa fuerte en el mundo de la moda y ninguna tendencia se le escapa. Conquista fans a cada paso que da. Marca tendencia e inspira a sus fans a crear sus propios conjuntos de prendas. La exhermanita revoluciona Instagram. Sus outfits jamás pasan desapercibidos.

Julieta Poggio imitó a Tini Stoessel y causó furor con un impactante tapado y un corset ultra escotado

Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda, siempre sorprende con sus outfits. Su talento traspasa la pantalla. Tiene un carisma único y ha sabido ganarse un lugar en el corazón del público. Triunfa arriba y abajo del escenario.

Julieta Poggio deslumbró con un look total pink infartante en el debut de “Zoom, acercate más”

La influencer sorprendió a todos compartiendo una coreografía de alto voltaje que encendió Instagram. La ex Gran Hermano fue por todo y realizó unos pasos de baile muy jugados que captaron la mirada de sus fans.

Julieta Poggio en la misma noche que Marcos Ginocchio en la fiesta Bresh

Julieta Poggio bailó con un outfit muy sensual. Dejó mucha piel al descubierto y un escote muy marcado fue protagonista del look elegido por la influencer. Los likes invadieron la publicación y la coreografía no pasó desapercibida.

Julieta Poggio deslumbró con una bikini sensual y cadenas mega hot: “Modo sirena”

Complementó el look llevando el cabello suelto, lacio con algunas ondas bien marcadas. Resaltó su mirada con un delineado negro para los ojos y para los labios eligió brillo. Un must para cualquier look.

Julieta Poggio alucinó a sus fans con una coreografía ultra sexy

La influencer tiene un estilo único. Triunfa en el mundo artístico y se ha ganado un lugar en el corazón del público. Siempre va por más y no conoce de límites a la hora de combinar diferentes estilos.

Julieta Poggio encendió la noche porteña en los Premios Gardel 2024

Julieta Poggio desató pasiones con una jugada coreografía que dejó sin palabras a sus fans. Complementó los pasos con un look muy audaz. Un mini top muy diminuto y con mucho escote. La exhermanita es una verdadera it girl y ninguna tendencia se le escapa.