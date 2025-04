El escandaloso relato de Roberto Castillo tras la viralización de los violentos videos con su expareja: “Es una persona enferma”

Roberto Castillo, el exmarido de Cinthia Fernández, quedó en el centro de la polémica tras la filtración de un video en el que se lo ve manteniendo una acalorada discusión con su expareja y madre de sus hijas menores, Daniela Vera Fontana.

En las imágenes, grabadas en plena vía pública, se los escucha intercambiar gritos y reproches en un clima de fuerte tensión. Como si eso fuera poco, poco después se difundió otro video, registrado el mismo día y en el mismo contexto, en el que aparece Fernández enfrentando duramente a Vera Fontana. Todo ocurrió mientras Castillo había llegado al domicilio de la mujer para buscar a las niñas de 2 y 3 años, y llevárselas en su camioneta. La situación generó aún más controversia cuando se supo que las menores fueron trasladadas sin las butacas de seguridad reglamentarias, lo cual despertó una ola de críticas y preocupaciones en redes sociales por el cuidado de las pequeñas.

Los terribles videos de la expareja de Roberto Castillo que enfurecieron al abogado: “Vos estás mal”

A esto se sumó un tercer video, aún más comprometedor, grabado durante la relación entre Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana. En ese fragmento, ella lo registró mientras protagonizaba un violento altercado con otro automovilista, en el que se lo escucha gritar e insultar con términos sumamente agresivos e irreproducibles. Esta nueva prueba de su conducta explosiva no pasó desapercibida y tuvo consecuencias directas: Emily Ceco, quien hasta ese momento lo tenía como su abogado en una causa por violencia de género contra Santiago Martínez, decidió apartarlo de inmediato de su defensa.

Castillo solicitó ejercer su derecho a réplica y finalmente lo hizo en el programa Viviana en Vivo. Allí, lo primero que presentó fueron audios enviados por Daniela, en los que se la escucha cuestionar duramente su vínculo con Cinthia Fernández y dejarle en claro que, mientras mantenga esa relación, no le permitirá ver a sus hijas.

Roberto Castillo rompió el silencio sobre los violentos videos con su expareja

En uno de los audios difundidos al aire, se escucha cómo Daniela le prohíbe tajantemente a Castillo ver a las nenas: “No podés verlas”, le dice. Él, sorprendido, intenta defenderse: “¿Por qué no? No te hice nada, se me fue el amor”. Sin embargo, ella insiste con firmeza y deja clara su postura sobre la relación de él con Cinthia: “Que te quede claro que nuestras hijas, a ese gato no lo van a conocer (…) Cinthia Fernández no va a tener contacto con nuestras hijas. Lo vas a tener que entender, o lo llevaremos a la Justicia”.

Más adelante, al referirse al polémico video en el que aparece discutiendo violentamente con otro conductor, Castillo dio su versión de los hechos y contextualizó la situación. “No duró esos dos minutos el video, sino que fue un viaje largo, donde paramos tres veces en la General Paz”, explicó, intentando justificar su reacción. Luego agregó: “Ese video es una fiesta, creo que Navidad, donde yo ya había ido discutiendo, porque presumía una infidelidad”.

Castillo continuó relatando el contexto detrás del video y explicó cómo se desencadenó la situación. “Cuando llegué a esa fiesta, unos chistes internos entre la familia me hicieron pensar que me habían sido infiel. Quise irme solo, pero ella insistió en venir conmigo”, relató. Luego aclaró que en ese momento todavía no habían nacido sus hijas, Olivia y Helena, y que el viaje terminó siendo muy tenso: “El viaje fue traumático por sus celos, por eso te mandé ese audio”, justificó. Finalmente, sostuvo que prefiere respaldar sus dichos con pruebas concretas: “Desde las producciones que me llaman les digo que yo tengo que probar más que hablar”, remarcó.

En su descargo, Castillo también aseguró que decidió revisar en detalle su historia con Daniela para respaldar sus dichos. “Lo que hice fue recorrer los 8 años de relación. Vos escuchaste cómo me habla, el tono con el que se dirige hacia mí, que no es la persona que aparece en televisión, está enferma de celos”, expresó, marcando una fuerte contradicción entre lo privado y lo público. Además, destacó que cuenta con pruebas que, según él, respaldan su versión de los hechos: “Por suerte lo tengo todo en el teléfono. Tengo conversaciones desde el año 2019”, concluyó.