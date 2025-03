El desgarrador relato de Chula de Gran Hermano sobre su lucha contra el cáncer de mama: “Volvieron a operarme”

Entrar a Gran Hermano es un punto de inflexión para cualquier participante. La exposición puede cambiar la vida para bien o para mal, y en el caso de Carla De Stefano, conocida como Chula, el reality fue una plataforma para dar a conocer su historia de lucha y superación.

Chula se ganó el corazón de los televidentes con su carisma y autenticidad. Aunque muchos la veían como una de las posibles finalistas, su paso por la casa terminó antes de lo esperado. Pero su verdadera batalla no fue en el programa, sino fuera de él, cuando tuvo que enfrentar el diagnóstico de cáncer de mama.

Él es Huguito, el hombre que tiene enamorada a Carla de Gran Hermano

“En unas horas entro por quinta vez a quirófano. A mis 41 años, cuando me enteré que tenía microcalcificaciones del tipo carcinoma in situ, me tuvieron que hacer una mastectomía”, comenzó relatando la ex Gran Hermano en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores el duro proceso que atravesó.

Chula y Cata en la casa de Gran Hermano.

Chula de Gran Hermano habló de su lucha contra el cáncer

El camino no fue fácil para ella. Luego de la mastectomía, la ex participante sufrió una complicación inesperada: “No me pudieron poner prótesis por falta de piel, pero sí un expansor para estirarla. Sin embargo, se me infectó y volvieron a operarme para sacarlo”.

Gran Hermano: la gente bancó a Chula y criticó duramente a los panelistas por “hostigamiento” (Capturas de pantalla)

En medio de este proceso, Chula tuvo que poner en pausa su tratamiento debido a un inesperado embarazo. “Tiempo después volví al quirófano para que me rellenaran la mama con un poquito de mi propia grasa. Un proceso que debía repetir dos veces más, pero quedé embarazada”, explicó.

Hoy, con un mensaje de concientización, busca motivar a otras mujeres a realizarse controles anuales, sobre todo después de los 40 años. A lo largo de su tratamiento, uno de los momentos más difíciles fue cuando notó la diferencia de tamaño entre ambos pechos, lo que afectó su autoestima.

“Ahora estoy volviendo a mi proceso reconstructivo. Si tenés las dos, valóralas. Valorá cada parte de tu cuerpo que te haga femenina y que te permita ser independiente. La salud es algo que debería ser motivo para despertarnos felices cada mañana. Estás vivo y con salud, todo es posible”, cerró Chula, con un mensaje de esperanza y resiliencia.