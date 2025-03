Jenifer de Gran Hermano 2025 reveló cómo consiguió trabajo en Camioneros y cómo quedó su relación con los Moyano: “Sigo de licencia”

En su casting para entrar a Gran Hermano 2025, Jenifer Lauría reveló algunos datos que llamaron la atención del público. Principalmente su trabajo como administrativa en el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano. Sin embargo, su paso por el reality tuvo otros condimentos, como por ejemplo su relación con Nano.

A pesar de que su estadía en la casa no duró demasiado, Jenifer dio de qué hablar. Finalmente, tras salir del reality, la exparticipante habló sobre el rotundo cambio de vida que tuvo desde su ingreso a Gran Hermano 2025.

Qué dijo Jenifer sobre su trabajo en Camioneros y la reacción de los Moyanos

En una charla con Revista Pronto, Jenifer contó cómo vive su exitoso presente y cómo quedó su vínculo con Camioneros y la familia Moyano. “Estoy viviendo un año muy particular, de muchísimos cambios. Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando”, reveló.

Además, confesó que ya ha recibido varias propuestas laborales relacionadas a esta nueva faceta como figura del mundo del espectáculo. Aunque también reveló que sigue vinculada a su antiguo empleo.

A la participante se le filtró un video donde se la ve aviolentando a su expareja.

“Trabajaba en Camioneros de administrativa y, de hecho, todavía sigo en licencia. No renuncié a mi trabajo. La idea es no volver pero todavía tengo unos meses más de licencia. Veremos cómo sigue todo”, aseguró.

Jenifer llevaba casi diez años en su puesto, el cual debió abandonar para entrar al reality show. “Mis compañeros y jefes son todos buenos y siempre estuve cómoda y contenta con mi trabajo, en la Federación de Camioneros”, remarcó.

Al ser consultada por su vínculo con los Moyano, la ex hermanita reveló: “Entré en ese laburo por mi ex cuñado, es decir, una ex pareja de mi hermana más grande y él es muy amigo de la familia Moyano y fue quien me hizo entrar ahí”.

Luego, recordó cuál fue la reacción de sus superiores al enterarse de su ingreso al programa conducido por Santiago Del Moro. “Cuando le conté al jefe de personal que me había anotado en el casting para Gran Hermano, me respondió: ‘Ojalá que se te dé; te lo merecés y acá te podemos dar licencia’. Re bien por ese lado”, confesó.