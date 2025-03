La maldición del auto 0 kilómetro: la terrible consecuencia que podría sufrir Ulises de Gran Hermano 2025

Fue un momento lleno de risas y gritos de alegría, cargado de emoción y entusiasmo, el que se vivió este miércoles en Gran Hermano 2025 (Telefe) cuando Ulises Apóstolo ganó el auto 0 kilómetro.

La gran prueba por el vehículo finalmente llegó a su fin después de varios intentos fallidos por parte de la mayoría de los participantes. Al igual que en las dos ediciones anteriores, hubo que esperar bastante tiempo para conocer al ganador.

Ulises ganó el auto en Gran Hermano.

Detrás de toda la buena vibra que generó el triunfo del participante cordobés, surgió una situación que preocupó a los fanáticos de Uli. A través de las redes sociales, se dio a conocer que la persona que se lleva el auto siempre ha quedado en el centro de una “maldición”.

Tanto en Gran Hermano 2022 como en Gran Hermano 2023, los participantes que ganaron el auto fueron eliminados casi de inmediato: primero le sucedió a Maximiliano Guidici y luego a Zoe Bogach.

Los ganadores de los autos en Gran Hermano.

Aunque algunos seguidores del reality no lo apoyan, muchos creen en las redes que el peso de esa “maldición” no afectará al cordobés. “Lo ganó Uli. Ni en pedo se va”; “No. Él vino a romper la matrix”; “Esta vez no. Ulises le da algo a la casa”; “No creo que Ulises se vaya” fueron algunos de los mensajes a favor del politólogo.

El Renault Kwid 0 kilómetros que se está disputando en Gran Hermano.

Otros, en cambio, tienen un presentimiento: que esa “maldición” recaerá sobre el jugador que, técnicamente, fue quien eligió primero el número ganador. Se trata de Marcelo Carro, quien fue el que le sopló a Ulises la cifra.

“El número lo eligió Marcelo. ¿Será que se va Marcelo el próximo domingo?”; “Chau Marcelo, fuiste bueno”; “Y si la placa que viene es doble eliminación positiva, es muy probable que rajen a Marcelo”; fueron algunos comentarios.

Así fue como Ulises de Gran Hermano 2025 se ganó el auto 0 kilómetro

Los jugadores que están desde el primer día en la casa participaron para ganarse un auto 0 kilómetro, y solo uno de ellos logró encender el motor con una de las más de 200 llaves: Ulises Apóstolo.

El cordobés, tras varios intentos, probó con la llave 186. Selva, que estaba a su lado para apoyarlo, estalló de alegría al darse cuenta de que había ganado, y ambos gritaron de felicidad.

“El número me lo dio Marcelo”, comentó, refiriéndose a su compañero. Y añadió sorprendido: “¡Qué locura!”. Emocionado, concluyó con un sincero: “Gracias, gracias, gracias”.

Tras haber ganado el auto, el hombre nacido en el pueblo cordobés de Despeñaderos también se convirtió en el líder de la semana.