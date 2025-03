¡Es un montón! Cómo es la picante canción que Lauty Gram le dedicó a su novia Lucía Patrone de Gran Hermano 2025.

La entrada de Lucía Patrone a la casa de Gran Hermano 2025 ha causado gran revuelo. La joven decidió unirse al reality con la intención de potenciar su carrera como modelo, además de ser una influencer que cuenta con más de 43 mil seguidores en redes sociales. Desde el principio, cautivó a todos con su belleza y carisma.

No obstante, hubo un aspecto de su vida que captó especialmente la atención: su relación con Lauty Gram, un cantante que fue ampliamente comentado hace unos meses debido a su romance con la China Suárez. Aunque la ex Casi Ángeles ya es parte del pasado, la participación de Lucía en Gran Hermano ha revivido el interés por él.

El video íntimo de Lucía Patrone con Lauty Gram antes de ingresar a Gran Hermano 2025.

Aunque es cierto que la influencer aún no se ha involucrado completamente en el juego y ha evitado enfrentarse a las placas más difíciles, se sabe que cuenta con el apoyo de su entorno, incluido su novio, quien podría influir en el voto telefónico. Aunque el cantante prefería mantenerse al margen y dejar que ella brillara por su cuenta, en varios de sus shows y transmisiones en vivo, el tema de conversación inevitablemente gira en torno a la actual participante de Gran Hermano.

Ahora, el artista ha decidido estrenar su nueva canción titulada “Qué cabrona”, una melodía inspirada en su novia. En este tema, Lauty Gram expresa su admiración por Lucía y su relación con ella, mientras sigue de cerca su desempeño dentro del reality más popular de la televisión argentina.

Así es la canción que Lauty Gram le dedicó a su novia Lucía Patrone

Lauty explicó que esta canción nació gracias a Lucía. A través de su Instagram, reveló que originalmente no tenía planes de lanzarla, pero fue su novia quien lo impulsó a hacerlo. “Era un tema que no iba a salir, pero ella fue la que me motivó a sacarlo con muchísimos mensajes así. Te extraño mucho y esta canción es para vos”, escribió el artista.

En ese posteo, Lauty compartió una captura de pantalla de una conversación privada con Lucía, en la que ella le expresaba su entusiasmo por la canción. “Bebé, estoy escuchando tu canción en el auto. Te juro, es un temón, está increíble. No dudes, sacala. Está buenísima, la viviría escuchando, está increíble”, le decía ella, demostrando su apoyo y emoción por el nuevo tema.

Lo particular de la canción es que su letra aborda temas como la pasión y los celos dentro de la pareja. De hecho, el título hace referencia a un rasgo de la personalidad de Lucía. “Ella es celosa, aunque no lo diga. Una story juntos pa’ que esté tranquila” y “Ay, qué cabrona se pone el conjunto que me enamora. Ese que a mí me pone mal. Ese que me hace desearla cuando la noche cae” son algunas de las frases que se pueden escuchar, reflejando la intensidad de su relación y el vínculo emocional que comparten.