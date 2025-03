El talón de Aquiles en Gran Hermano 2025: qué ocurre con los cigarrillos en la casa

Las tensiones de Gran Hermano 2025 se hacen cada vez más evidentes. Tras estar más de tres meses en aislamiento, las adicciones y emociones se hacen cada vez más presentes entre los hermanitos, generando más caos.

Un error en Wikipedia parece adelantar a las eliminadas de Gran Hermano de esta semana.

Una de las adicciones más presentes en la casa son los cigarrillos. Debido a que las cajas son limitadas por la decisión del grupo, los hermanitos tienen menos posibilidades de fumar, generando cambios drásticos de humor en el grupo.

La batalla de los puchos en Gran Hermano 2025

La disputa se hizo más presente esta semana, cuando el grupo no decidió tomar puchos en el quiosco. A partir de ello, Sandra y Katia “La Tana” han padecido su adicción. “Serían un papelón irme por la puerta giratoria por pucho”, sentenció la oriunda de La Matanza.

Debido a esta situación, el Big les propuso a los fumadores tener 10 puchos a cambio de salirse del concurso por el auto, algo que generó rechazo entre las hermanitas. “Está hecho adrede (...) No me parece justo, porque si quieren jugar con eso, entonces hablemos las cartas sobre la mesa”, aseveró Sandra.

Luego de competir por el auto, las cosas se complicaron en la casa. Pese a que Katia “La Tana” la está pasando anímicamente mal por los cigarrillos, algunos hermanitos como Selva cuenta con los suficientes puchos para ayudarla. “No sería justo que me vaya por la giratoria. Siento que no es justo, pero no me estoy sintiendo bien”, determinó.

La postura del público al problema con los cigarrillos

Finalmente, la problemática con los cigarrillos generó posturas mixtas en el público. Mientras que algunos apoyaron a los nuevos de no darles puchos, otros cuestionan la empatía de los hermanitos por la adicción de los fumadores.

"Es Gran Hermano, NO MAL HERMANO. Una cosa es jugar, otra dejar la parte empática de lado. Poco inteligente, una abandona, por un lado, te entran otra por la giratoria“, ”La fea de Selva era la que criticaba a Tato por lo de las llaves y decía que era falta de humanidad y ella tiene puchos y se cag* en las que tienen el vicio", recalcaron algunos usuarios.