El descargo de Wanda Nara tras publicar el diagnóstico de su enfermedad: “Antes no quería contarlo porque...”

Wanda Nara es una de las botineras más conocidas de Argentina, aunque es famosa por los escándalos en los que se vio envuelta y por ser una importante empresaria de maquillaje. A pesar de llevar toda su vida en el exterior, Nara siempre es noticia en los medios nacionales y en el último tiempo lo fue por haber sido diagnosticada con cáncer.

Desde julio de 2023 que Jorge Lanata comenzó a hablar de que Wanda tenía leucemia que los rumores sobre la salud de la famosa no dejaron de circular. Si bien al principio la hermana de Zaira Nara no se refería al tema y si lo hacía, buscaba hablar con la mayor cautela posible, en las últimas semanas confirmó su diagnóstico y lo llamó por su nombre.

Wanda Nara reveló el nombre de su enfermedad.

Ahora, fue la institución médica FUNDALEU, donde lleva su tratamiento, la que difundió un comunicado sobre la salud de Nara. “Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en tratamiento en FUNDALEU, por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”, se puede leer en las primeras líneas.

El diagnóstico de leucemia de la modelo.

“Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”, concluye el comunicado firmado por el Doctor Miguel A. Pavlovsky. El documento circuló en las redes sociales en las últimas horas y despertó revuelo entre los internautas.

Qué dijo Wanda Nara sobre su enfermedad

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), habló con Wanda para preguntarle sobre el motivo que la llevó a filtrar más información sobre su enfermedad en las redes sociales. Este interés surge ya que la famosa optó por mantener a sus seguidores alejados de este tema y continuó su vida lo más normal posible, incluso participando del Bailando italiano, en el que se consagró campeona.

La famosa se coronó en la televisión italiana.

“Es viejo. Lo publiqué yo, nunca lo quise publicar y ahora sí, porque muchos seguían diciendo que mi enfermedad es mentira”, decía el mensaje que la esposa de Mauro Icardi le envió al conductor.

Wanda Nara sobre su enfermedad. Foto: Wanda Nara

“Pero bueno, hay gente que es así. Entonces, cuando terminó el Bailando, lo hice. Antes no quería contarlo porque estaba compitiendo y no me parecía”, detalló Nara, quien prefirió manejar su estado de salud de la forma más cautelosa posible, sobre todo, por sus hijos.