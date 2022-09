El contundente mensaje de Coti Sorokin tras su separación de Cande Tinelli: “Mi vida está vacía”

En los últimos días, la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin golpeó los principales portales del mundo del espectáculo, dejando a miles boquiabiertos.

Hace tan solo poco más de una semana el rumor de casamiento giraba en torno a la pareja, pero contrariamente a ello, la misma decidió distanciarse.

Cande Tinelli y Coti Sorokin. Foto: Web

“Lamentablemente está confirmada la separación de Cande Tinelli y de Coti. Se acuerdan que habíamos contado que él está en España, que habían firmado que cuando no va uno a Canta Conmigo Ahora, no va el otro” anunciaba Karina Iavícoli a través de “Socios del Espectáculo”.

Cómo fue el mensaje de Coti Sorokin tras su separación de Cande Tinelli

Coti Sorokin hizo eco de sus sentimientos a través de su cuenta de Instagram con más de 222 K de seguidores, allí el músico expresaba:

“Cuanta poesía que escribían nuestros cuerpos, quien la escribirá si vos ya no estás. La casa está vacía como hoy está mi vida. Sabes no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no brillaban por mí”.

El contundente mensaje de Coti Sorokin tras su separación de Cande Tinelli. Foto: Juariu

“Que hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte, que te extraño a cada instante. Que te di algo bueno y lo dejaste morir, lo dejaste morir” continuaba desgarrador el cantante.

“En cada detalle, cada esquina, cada calle, siempre estás ahí. No te dejo ir, sé que nunca nadie podrá conocerme tanto como vos a mí, como yo a ti” confesaba a modo de poema.

“Dónde quedó la pasión, todo lo que dijimos, si es tan fácil olvidar, qué hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte. Que te extraño a cada instante, que te di algo bueno y lo dejaste morir. Lo dejaste morir” cerraba Coti.