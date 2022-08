El duro gesto de Cande Tinelli con Guillermina Valdés tras la ruptura con su papá: “Soy así de loca e impulsiva”

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés impactó en el ámbito de la farándula argentina. Con un hijo en común, el conductor y la empresaria se mostraban muy consolidados hasta que su vínculo llegó al final.

Ahora, con caminos separados, Tinelli y Valdés continúan con sus vidas, sus compromisos laborales y se enfocan en el bienestar de sus familias. Pese a mantener una cordial relación ya que comparten el cuidado de su pequeño Lorenzo, ambos se alejaron de su círculo más íntimo y así lo demostró Cande Tinelli con un contundente gesto.

Cande Tinelli apuesta por las mangas de tul y ya impone tendencia. Foto: Instagram

La jurado de “Canta conmigo Ahora” sorprendió en redes sociales con una clara señal contra Guillermina: la dejó de seguir en Instagram. El dato fue descubierto por la periodista Juariu y no tardó en despertar rumores de controversia. De todas formas, la influencer salió a aclarar su firme actitud.

“La dejé de seguir porque soy bastante impulsiva”, reconoció en un móvil con “LAM” y advirtió que no le gusta tener en su comunidad web a personas que no sean parte de su entorno más cercano. “Sólo que no me gusta seguir a gente que no está en mi circulo de vida, soy impulsiva y en ese momento la dejé de seguir, soy así de loca”, advirtió.

Toda una fashionista Foto: Instagram/guillevaldes1

De todas formas aclaró que ya comenzó a seguirla una vez más. “Está todo bien con Guille, la mejor de verdad. No está pasando nada entre nosotras, pasa que soy bastante proteccionista de mi familia pero no hay nada contra ella, no pasó nada malo, la adoro”, aseguró.

Cande reveló cómo Marcelo Tinelli vive la soltería

Recién llegada de unas vacaciones en Bariloche con Marcelo Tinelli y sus cuatro hermanos, Cande contó cómo su papá atraviesa la soltería tras su separación de Guillermina Valdés. Según reveló, el conductor aprovecha para hacer algunas salidas, pero “tranqui”.

“Está muy bien, tranquilo... sale pero tranqui. Nada que ver con la época en la que cumplió 50, nada que ver. No comparen con ese momento”, confesó.