Cande Tinelli abrió la cajita de preguntas en sus historias de Instagram, donde recibió varias consultas de sus cientos de seguidores en la red social de la camarita.

Algunas de estas interrogantes tenían que ver con aspectos de su físico, detalle que la llevó a reaccionar. Es que la hija de Marcelo Tinelli fue consultada sobre si estaba inconforme con su cuerpo.

“¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?”, fue la pregunta que le hicieron a Cande, a lo que ella respondió con una foto de su nariz vendada por haberse realizado un retoque estético.

Cande Tinelli mostró todos sus tatuajes a través de Instagram. Foto: Instagram/Cande T

“Me gusta mutar”, respondió. Luego agregó: “Si hay algo que no me agrada mío, y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”.

Cande Tinelli sobre su cuerpo. Foto: Instagram/candelariatinelli

Sin embargo, esa no fue la única pregunta que recibió la hija de Tinelli sobre su físico: “¿Por qué no te gusta como sos, a nivel de hacerte otra persona con pinturas y cirugías?”

Cande Tinelli tiene 4.4 millones de seguidores en la red social. Foto: Instagram/candelariatinelli

Cande respondió: “Mi amor, la vida es corta. Me aburre ser siempre igual”. Luego agregó: “Como ya dije, si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de poder cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo”.

¿Cande Tinelli se arrepiente de algún tatuaje?

La hija de Marcelo Tinelli también recibió dentro de esta actividad una consulta sobre si se arrepentía de alguno de sus tatuajes, a lo que ella respondió con un rotundo no y una foto de su abdomen y de sus piernas tatuadas.

Cande Tinelli Foto: Instagram/candelariatinelli

“En absoluto. Amo mi piel”, aseguró Cande con su historia de la red social. Es que la cantante tiene varios tatuajes en diferentes partes de su cuerpo, incluido su rostro y cuello.