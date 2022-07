Antes partir del lunes se podrá ver a Cande Tinelli en televisión con su debut como jurado en “Canta Conmigo Ahora”, el futuro programa de su papá, Marcelo Tinelli, en la noche por Telefe. La joven integrará el panel junto a su pareja Coti Sorokin y otras más de 90 figuras del espectáculo y la farándula argentina.

En la previa al estren, la diseñadora de 31 años se animó a responder algunas preguntas de los usuarios en redes sociales porque estaba “aburrida”. “Estoy aburrida. Pregunten cosas pero que no sea de los tatuajes pliz”, empezó en su perfil de Instagram donde suma a más de 4.4 millones de seguidores.

Cande Tinelli posó con su look "Motomami" y despertó una gran reacción en sus seguidores. Foto: @Candelariatinelli

Después de mostrarse como una aficionada a todo tipo de tratamientos estéticos, un seguidor quiso saber la cantidad de cirugías que tiene hechas, y la joven respondió “359″ con ironía. Lo cierto es que Cande Tinelli pasó por el quirófano más de una vez y no teme en contarlo.

Una de sus intervenciones más recientes fue un nuevo retoque en su nariz, cuando cansada de mantenerse en su casa para ocultar los bendajes y el yeso decidió salir a caminar y confesó: “Me operé. Me hice una rinoplastía correccional y estética. No me voy a hacer la boluda. Me chup* un huevo si alguien me ve en la calle ando con esto porque no me puedo quedar encerrada en mi casa porque me desespero”.

La irónica respuesta de Cande Tinelli sobre sus cirugías Foto: Instagram/candelariatinelli

Qué cirugías se hizo Cande Tinelli

Tiempo atrás, la hermana menor de Mica Tinelli enumeró algunas de las operaciones que se realizó. Además de su nariz, la influencer contó que intervino sus lolas y también se aplicó relleno en los labios.

Cande Tinelli Foto: Instagram/candelariatinelli

“Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas. Sí, tengo siliconas, no son plástico. Me operé la nariz, no tiene plástico, y en la boca obvio que me pongo relleno con el capo de Duilio (en referencia al cirujano Duilio Cortella), pero no es plástico tampoco”, disparó en un contundente descargo en referencia a las críticas que recibió por su cuerpo.