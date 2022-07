Candelaria Tinelli, la hija de Marcelo, se sumó al estilo “Motomami”, y posó con un look rosado frente al espejo que causó furor en las redes sociales.

Siempre provocadora, Cande Tinelli se animó al look "Motomami".

Su publicación pronto alcanzó 12,5 mil “me gusta” y obtuvo más de 100 comentarios, muchos de ellos haciendo referencia por parte de sus seguidores de lo bien que lucía Cande Tinelli.

La foto de Cande Tinelli con su look "Motomami". Foto: @Candelariatinelli

La propia influencer publicó junto con sus fotos la frase “una Motomami amante del rosa”, por lo que también supo despertar más que algún que otro suspiro.

Cande Tinelli posó con su look "Motomami" y despertó una gran reacción en sus seguidores. Foto: @Candelariatinelli

La pregunta sobre su cuerpo que le hicieron a Cande Tinelli

Audaz y fiel a su estilo, la hija de Marcelo Tinelli, de 31 años, se animó a que sus seguidores le hicieran preguntas personales, y en ese sentido, muchas de ellas estuvieron orientadas a su apariencia y a su cuerpo.

Una de las tantas consultas que Cande Tinelli recibió fue esta: “¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?”.

Enseguida, ella respondió y redobló la apuesta, subiendo una foto propia con la nariz operada tras un retoque estético: “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío, y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”.

Cande Tinelli y su foto con su nariz operada. Foto: Instagram/candelariatinelli

Sin embargo, las preguntas no quedaron allí, y otro usuario se animó a consultarle un poco más: “¿Por qué no te gusta como sos, a nivel de hacerte otra persona con pinturas y cirugías?”.

Por lo que Cande no se achicó y le respondió: “Mi amor, la vida es corta. Me aburre ser siempre igual. Como ya dije, si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de poder cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo”.

El descargo y reflexión de Cande Tinelli para con los que critican su cuerpo y tatuajes

Así, Cande Tinelli dejó evidenciado que se siente muy feliz con su apariencia, y si hay algo que no le gusta, sencillamente lo modifica.