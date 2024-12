El conmovedor video de Elizabeth “La Negra” Vernaci tras someterse a la quimioterapia

En octubre de este año, Elizabeth “La Negra” Vernaci sorprendió a su público al contar en su programa de radio que le habían extirpado un tumor maligno y que tendría que hacer quimioterapia. La noticia significó un gran shock para sus oyentes que rápidamente le dejaron mensajes de aliento. Además, la reconocida locutora se sinceró acerca de sus miedos por el tratamiento al que debería someterse.

Finalmente, este martes, “La Negra” Vernaci compartió una gran noticia en su cuenta de Instagram. A través de un video en el que mostró varias imágenes tomadas durante su tratamiento contra el cáncer. Además, escribió emotivas palabras de agradecimiento por el apoyo a todo el cuerpo médico y sus seres cercanos.

La lucha de Elizabeth “La Negra” Vernaci contra el cáncer: cómo está tras iniciar la quimioterapia

En su publicación, la conductora reveló que ya concluyó las sesiones de quimioterapia que inició hace algunos meses luego de que le extirparan un tumor maligno. Elizabeth “La Negra” Vernaci aprovechó para agradecer el apoyo y el trabajo de los profesionales de la salud.

“Gracias a los incondicionales: mi amiga Valeria Lungarini, a mis compañeros de la radio Pop, a los que no pararon de cuidarme en Olga, a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un montón y ustedes saben quiénes son). A los llamados llenos de amor acompañándome, a mi familia que es todo y a mi hijo Vicente, que se la bancó como un campeón (y no le fue fácil)”, comenzó diciendo en su posteo.

A continuación “La Negra” destacó la tarea del equipo médico a cargo de su tratamiento. “A los médicos del hospital de día del IAF que saben contener con amor y a Caro con los cascos que lograron que siga con mi pelo”, escribió.

“Gracias Agustín, querido, y gracias infinitas a mis oyentes que estuvieron al pie del cañón”, dijo acerca de su público fiel y luego cerró con gran felicidad: “¡Chau quimios!”.

Por supuesto, los comentarios de sus colegas y sus seguidores no tardaron en llegar. Varios famosos dejaron su apoyo y felicitaciones para la locutora. Entre ellos: Andrea Rincón, Araceli González, Dolores Fonzi, Benjamín Rojas y más.