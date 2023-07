Tras su fuerte enojo al aire, La Negra Vernaci salió a hacer su descargo: “Hago lo que se...”

La Negra Vernaci es una de las locutoras estrellas de la radio, todas las mañanas sale al aire con su programa “La Negra Pop”. En las últimas horas su nombre se escuchó por todos lados porque la famosa locutora estuvo envuelta en una polémica que se vivió en su ciclo radial.

Negra Vernaci Foto: instagram/negropolis

Se filtró un video en el que la conductora se enoja con la producción de su programa porque no le funcionaban los auriculares. Frustrada con la situación, comenzó a insultar al aire, se sacó los auriculares, volvió a probar otros que tampoco funcionaban por lo que terminó tirando a las personas que estaban en el estudio de radio.

Qué dijo La Negra Vernaci

Cuando comenzó a fallar el auricular, la Negra dijo: “Che, se me rompió el auricular. Tomá” mientras se sacaba el auricular. Y agregó enojada: “Todo funciona como el ojete”.

Al probar otros auriculares que no funcionaban, estalló: “Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así, para que los chicos se pongan contentos y tranquilos”.

Negra Vernaci Foto: twitter

La imagen se vio por el canal de YouTube de la emisora y rápidamente se filtró en Twitter donde los usuarios comenzaron a reaccionar ante el enojo de la conductora. Luego de las repercusiones que generó las imágenes, la locutora decidió hacer su descargo al aire.

“Yo me tomo la libertad en cada radio que trabajé... siempre fui muy libre y ésta no va a ser excepción para nada. Y bueno, hago lo que se me canta el culo... qué le voy a hacer, hasta que un día me digan no lo hagas más”, expresó la conductora.

Después agregó: “Pero esos son los pro y las contras de ser libre en tu trabajo. A veces tenés cosas que te gustan hacer... A mí me encanta ejercer el poder de mi libertad. Ya sea para tirar algo o ya sea para decir lo que se me canta el culo. Y las dos cosas las puedo hacer”.

La Negra Vernaci decidió hablar sobre el tema ya que en todos lados se hablaba de su enojo al aire, lo que provocó opiniones encontradas por parte de su público.