Nazarena Vélez reveló si usa disfraces en la intimidad y tomó por sorpresa a más de uno: “Siempre...”

Nazarena Vélez ha demostrado tener una personalidad fuerte y muy extrovertida a lo largo de los años, especialmente cuando se trata de curiosidades sobre su vida íntima. Con motivo de su cumpleaños número 49, al cierre de LAM Nazarena se sinceró y contó un detalle inesperado sobre su vida.

Por esta razón, la actriz respondió sin filtros a una llamativa pregunta que le hizo Ángel de Brito en LAM y que tiene que ver con su intimidad con su pareja, Santiago Caamaño.

Nazarena Vélez reveló en LAM detalles de su intimidad. Foto: Instagram/nazarenavelez

“Odio las flores y una tanga siempre viene bien. Uso mucha tanga”, reveló Nazarena, mientras el conductor del ciclo le preguntaba si le gustaba usar “lencería erótica”, lo que detonó en una efusiva respeuesta por parte de Vélez.

“No, con lo que hay estoy bien. Siempre impecable”, sentenció la actriz, antes de sincerarse: “Siempre impecable. Perfumada y siempre con una buena tanga”.

“Se me caga de risa el Bocha. Me dice ‘¿qué hace, señora?’. Duermo siempre en pijama tipo remerón largo”, concluyó Nazarena a pocas horas de que comenzara su cumpleaños número 49, una fecha que seguro ni ella ni sus cercanos dejarán pasar desapercibida.

La razón por la que Nazarena Vélez no puede tocar al hijo de Barbie

Desde que nació Salvador, el primer hijo de Barbie Vélez, Nazarena se ha mostrado como una abuela muy orgullosa y cariñosa, estando cerca de su hija para todo lo que ella y el pequeño necesitan, especialmente durante los primeros meses de vida.

Nazarena Vélez, sus hijos, Bárbara, Thiago y Gonzalo, y su nieto, Salvador Foto: Instagram

Sin embargo, según reveló la actriz en sus redes sociales, los motivos por los que no puede acercarse a ellos. “Me vine a lo de Barbie, pero no los puedo tocar ni acercar al bebito, a mi hija ¡A ninguno de ellos! Porque tengo conjuntivitis ¡Miren cómo tengo el ojo! ¡Dios mío! Mínimo voy a estar una semana así. Ya fui al oftalmólogo y me dieron gotitas, así que así estaré unos cuantos días”, explicó.