El duro relato de La Negra Vernaci sobre su salud: “Tengo que hacer quimioterapia”

Elizabeth “La Negra” Vernaci es una de las locutoras y conductoras más reconocidas del país con una voz indiscutible y un humor característico. La famosa estuvo varios días fuera de su programa de radio lo que llamó la atención de sus fieles oyentes, por lo que al volver contó el complicado momento de salud que atraviesa.

La conductora es conocida por su simpatía y humor a la hora de hablar frente al micrófono. Si bien no está pasando un buen momento de salud, La Negra intenta tomarlo de la mejor manera y así lo contó en la radio, después de ausentarse por una cirugía.

La Negra Vernaci abrió su corazón y contó que tuvo un tumor maligno

“Me hice controles, lamentablemente, salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y tengo que empezar una quimio. Es una verg*, me quiero matar. No, no me voy a matar”, expresó La Negra Vernaci al aire de su programa.

La Negra Vernaci contó que tuvo un tumor maligno y deberá comenzar con quimioterapia

“Estoy atravesando una situación compleja. Gracias a Dios esto salió de mi cuerpo, no pasó a ningún ganglio y no llegó a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención me van a hacer una quimio. Obvio que me da miedo. A nadie le gusta atravesar una quimio”, agregó con sinceridad la locutora sobre cómo se siente.

Luego, La Negra Vernaci detalló sobre los posibles cambios que tendrá su cuerpo al iniciar el tratamiento: “No sé con qué me voy a encontrar de mí. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, algo que yo no me permito mucho”.

La Negra Vernaci agradeció el cariño que recibió tras contar que debe hacerse quimioterapia

“Me van a ir pasando situaciones de mierda. Seguramente no vendré a laburar muchas veces. Yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando o si el quedarme sin pelo va a provocar que no quiera que me vean”, manifestó sincera la conductora sobre el tratamiento que comenzará y sus consecuencias.

Después de contar el tratamiento que debe seguir para sanarse, La Negra Vernaci agradeció en X (antes Twitter) el cariño que recibió de los oyentes en este difícil momento. “Gracias a todos por el mensaje amorosos que recibí durante todo el día, algunos absolutamente inesperados que agradezco doblemente. X no se caracteriza por ser un lugar de amor y hoy lo fue, así que GRACIAS por acompañarme en todas. Los quiero”, escribió la locutora en su cuenta.