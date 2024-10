“Te ves enterrada”: la angustia de Viviana Canosa al hablar de su lucha contra el cáncer

Viviana Canosa es una de las periodistas más prestigiosas del país con una larga trayectoria en temáticas de entretenimiento, política y sociedad. Hace unas semanas regresó al escenario público después de estar varios meses alejada de los medios de comunicación. En una entrevista que brindó a Teleshow contó la enfermedad que le diagnosticaron.

Viviana Canosa

La periodista conocida por su franqueza y su manera de dejar su opinión sin tapujos dio una entrevista a Infobae junto a su amiga Yanina Latorre, en donde hablaron de todo. Pero lo más duro de contar para Canosa fue el momento en que le dijeron que tenía cáncer.

El duro relato de Viviana Canosa sobre su diagnóstico de cáncer

La conductora recordó que el día que le diagnosticaron cáncer su hija Martina tan solo tenía cuatro años, y para Canosa fue muy difícil enfrentar su salud sino la del entorno que la rodeaba.

“Yo le tenía miedo a la muerte y por tenerle miedo a la muerte no vivía. Vivía con miedo. Y me levantaba a la mañana. ¿Y viste? Y siempre con el miedo. Si me enfermo. Si se enferma alguien que quiero. Hasta que tuve cáncer y me di cuenta que entré al quirófano. Salí. Me sacaron una pelota así, por suerte pasó”, contó Viviana Canosa a una entrevista para Teleshow.

Al ser consultada sobre cómo le contó sobre su enfermedad a su hija, la periodista comentó con emoción: “Cuando yo tuve cáncer, Martina tenía cuatro años y yo me acostaba todas las noches al lado de ella y le pedía a Dios y todos los santos que por favor me diera vida”.

Viviana Canosa junto a su hija Martina.

“¿Cómo te enteraste que tenías cáncer?”, le preguntó Yanina Latorre. A lo que Viviana Canosa contó: “Yo estaba sola con Martina y la señora que nos ayudaba en casa. Salgo de la lucha, y yo ya lo sabía porque sentía el bultito, pero tenía miedo de enfrentarlo. Ahí es cuando hablás del miedo a la muerte. Hablo con el doctor y me dice ‘esto es heavy’”.

“Vos ya te ves enterrada, todos llorándote, una tragedia. Y le digo ‘¿cuándo me pueden operar?’, me dice ‘pasado mañana’, le dije que sí”, rememoró la periodista.

“Solo lo sabían el padre de mi hija y mis padres. Solo lo conté cuando lo superé, no me gusta que me tengan lástima. Tuve la gran suerte que la pelota que tenía estaba encapsulada”, expresó Viviana Canosa sobre su lucha contra el cáncer de mama.