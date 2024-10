“Diagnóstico de cáncer”: preocupación en el Cantando 2024 por la salud de Alfa que deberá ser operado de urgencia

Este martes, después de ser rescatado por Marcelo Polino en el Cantando 2024, Walter “Alfa” Santiago no pudo contener las lágrimas y aprovechó para hablar sinceramente sobre su salud. “De golpe se me inflamó la vesícula y me quedo sin aire. Me tengo que operar urgente”, confesó el concursante.

Cristian U señaló que si Alfa no se opera en seis meses, podría recibir un diagnóstico de cáncer, advirtiéndole: “No jodas con la salud, esto es solo un reality”. Estas palabras generaron preocupación entre sus seguidores y el público.

¿Cómo se encuentra Alfa de salud?

“Efectivamente, me confirman que Alfa se tiene que bajar del Cantando porque se tiene que operar. Él tiene un problema en la vesícula, no le está funcionando bien, por lo que ciertos líquidos se están acumulando”, confirmaron en El Ejército de la Mañana.

Alfa de Gran Hermano.

“A raíz de eso, se tiene que operar ya. Es una operación que debe hacerse de aquí a la semana que viene, porque si esto se mantiene —ya que viene funcionando mal hace tiempo— podría derivar en un cáncer de páncreas. Esto me lo contó Alfa de primera mano, llorando en el camarín”.

Con respecto a cómo se encuentra el mediático, informaron: “Alfa estaba súper mal, llorando y preguntándose por qué le pasa esto justo en este momento, porque, obviamente, le encanta estar en el Cantando; siempre lo soñó. Está muy mal, ayer intenté consolarlo un poco”.

Debido a esta emergencia, Alfa deberá elegir si se opera o si continúa en el reality: “Él tiene que tomar una decisión ya, y es bastante extrema, dado el estado de salud que tiene. Me contó ayer que se levantó y tenía todo el pecho como duro, y se le empezó a poner muy dura la panza, no podía caminar. A raíz de eso, fue al médico, le hicieron un montón de estudios y se dieron cuenta de que le estaba pasando algo muy grave”, informó Pepe Ochoa.

“Me parece que lo más prudente es que Alfa dé un paso al costado del certamen, que lo reemplace su coach o algún famoso y que, cuando pueda, vuelva. No sé si la rehabilitación que tiene que hacer le permitirá cantar. Es un certamen muy corto; en un mes y medio estaría definido el ganador”, concluyó.