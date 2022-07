Pese a estar de vacaciones en Miami, Yanina Latorre no se muestra ajena a lo que ocurre en la Argentina. Atenta a la subida del dólar y los últimos movimientos de Alberto Fernández, no se guardó su opinión y desató sus críticas hacia el Gobierno. Tras sus palabras le llovieron críticas por opinar desde el exterior y no dudó en salir a responder.

Luego de hablar sobre la gestión y las últimas medidas políticas del Presidente y su equipo, la panelista debió defenderse de quienes la cuestionaron por no encontrarse en el país. En ese sentido, la “angelita” compartió un duro descargo en sus redes sociales donde cargó contra los haters.

Yanina Latorre habló desde Miami

“Me quejo desde Miami porque laburo y me lo puedo pagar. Porque hay una sarta de pelotud*s que me dicen: ‘¡Ay! Que te deporten. Te fuiste a Miami para quejarte’. Yo me puedo quejar desde la puerta de mi casa, desde Miami, desde el Congo Belga o desde Madrid ¡loco!”, sentenció sin pelos en la lengua.

Y siguió: “Esa gente a la que le moslesta que yo me queje desde Miami... Estos hijos de put* que les molesta que yo esté en Miami con mi guita porque no le robé nada a nadie, que no soy evasora, que pagué todos los anticipos, que estoy al día en todo... ¡Qué horror!”.

Al mismo tiempo reflexionó que “parece que no te puede importar tu país si te vas de vacaciones”. Y disparó: “Opino desde donde se me canta la garomp*. La sarta de boludeces que leo... Mientras tomaba mate me enfurecí”.

Para cerrar disparó: “No tengo miedo. No me voy a callar porque estoy diciendo lo que pienso, nada más que eso y no soy chorra”.

Las críticas que recibió Yanina Latorre por su viaje a Miami

La esposa de Diego Latorre recibió una ola de críticas luego de su viaje a Estados Unidos y opinar del país. La mayoría de los comentarios le llegaron desde Twitter donde los usuarios no ocultaron su disgusto por la actitud de la panelista.

Entre las duros cuestionamientos, se destacaron: “Tendrías que mudarte de país y usar tu apellido y no el de tu marido que crees que te da estatus y altura, pobrecita”, “Che víbora por qué no disfrutas de Miami. Tranquilizate o tomá un rivotril, ¡tilinga! El mafioso que votaste y fugó todo un préstamo del FMI sin hacer ni un jardín sigue libre y tranquilo, estúpida”, y “todos queremos cosas imposibles de vez en cuando... Yo que a tu familia la deporten del país... hay que conformarse con lo que hay, Yani, qué va a ser”.

Las críticas a Yanina Latorre Foto: captura Twitter

