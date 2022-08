Este 10 de agosto, Kylie Jenner cumplió 25 años. La menor del clan Kardashian se destaca por su posición en el mundo empresarial por saber ubicarse en el ranking de los jóvenes multimillonarios del mundo.

Nacida en una familia adinerada, se involucró en el mundo de los negociosos desde muy pequeña. Hija de Kris Jenner y Caitlyn Jenner, ganó reconocimiento a los diez años gracias a su participación en el reality show “Keeping up with the Kardashians”, pero a los 14 años dio sus primeros pasos como empresaria al fundar su propia compañía de cosméticos: Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner Foto: Instagram

Su creciente carrera continuó en 2012 con el lanzamiento de una línea de ropa junto a su hermana Kendall y en 2015 inauguró su propia producción de maquillajes, artículos de belleza y cuidados para la piel, su fuente de mayores ingresos. A nivel personal, está en pareja con Travis Scott con quien comparte sus dos hijos, Stormi, de cuatro años y Wolf, de seis meses de edad.

A la par de rankear como una de las jóvenes más millonarias del mundo -Forbes Celebrity la ubicó en el puesto 59 sobre100 personalidades clasificadas cuando apenas tenía 19 años- debió enfrentarse a diferentes procesos judiciales que le valieron algunos escándalos mediáticos y polémicas.

La batalla legal de Kylie Minogue y Kylie Jenner

Cuando la menor del clan Kardashian decidió formar su propio imperio en el mundo de la moda y la cosmética femenina bajo su nombre, nunca pensó que se ganaría una poderosa enemiga: la cantante australiana Kylie Minogue. La artista la demandó por utilizar su nombre de pila y consiguió que la socialité no usara el nombre “Kylie” para fines comerciales y artísticos.

Kylie Jenner y Kylie Minogue Foto: Web

A la intérprete no le gustó que la joven empresaria se apoderara de su nombre como marca y es por eso que logró quedarse con los derechos ya que ya tenía registrado su nombre para grabaciones musicales y servicios de entretenimiento.

Denuncias a Kylie Jenner por plagio

En búsqueda de imponer su estilo, lograr posicionar sus artículos y sobresalir entre la competencia, algunas de las campañas de los productos y logos de Kylie Jenner padecieron denuncias por copia de imágenes.

Tal fue el caso de la maquilladora Vlada Haggerty quien inició un juicio contra la empresaria por un montaje fotográfico para la promoción y venta de uno de sus labiales de su marca de cosméticos. La profesional aseguró que estaba inspirado en una publicación de su autoría y la acusó de plagio.

La campaña de Vlada Haggarty (izquierda) y la de Kylie Jenner (derecha). Foto: web

Se trató de una campaña para la venta de un labial donde habría imitado la imagen de unos labios goteando y las puntas de los dedos bañados en oro.

Batalla legal similar fue la que encabezó la artista británica Sara Pope quien apuntó contra la empresaria de copiar su obra de una boca con neón como logotipo. La demanda alegó infracción de derechos de autor y uso injusto de “Temptation Neon” de la artista.

La obra de Sara Pop (izquierda) y el logo de Kylie Jenner Foto: web

Campañas por bajos salarios a sus empleados

Luego de unirse con su hermana Kendal Jenner para lanzar una colaboración en productos de maquillaje, bolsos y ropa a través de la empresa Global Brands Group, las socias se vieron envueltas en la polémica a partir de la circulación en redes sociales por una supuesta falta de pago de los salarios a sus empleados en la línea de producción.

El descargo de las hermanas Jenner Foto: web

Se trató de la planta de la fábrica ubicada en Bangladesh. Pero ante las acusaciones, las hermanas publicaron un comunicado para desmentir las versiones. “Nos gustaría tratar el desafortunado e incorrecto rumor de que Global Brands Group es propietaria de la marca Kendall + Kylie y que hemos descuidado el pago a los trabajadores de las fábricas en Bangladesh como resultado de la pandemia de COVID-19″, dijeron por entonces.