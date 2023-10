De Brito blanqueó un detalle sobre la relación de Fátima Florez y Javier Milei: “Muchas mentiras...”

El pasado sábado, Fátima Florez y Javier Milei fueron los primeros (y únicos) invitados a la mesa de Mirtha Legrand en el regreso de la diva a la televisión. Su paso por un programa tan visto y su comportamiento de pareja generó mucho interés y distintos análisis y Ángel De Brito fue muy filoso con el suyo.

En el programa de LAM, el periodista habló de la relación Florez-Milei. “Hasta acá me lo había creído todo”, expresó, pero luego señaló qué efecto le causó verlos en la mesa de Mirtha: “Lo único que me generó fue desconfianza”. “No les creo nada. Todo armado. No creo la pareja”, dijo.

Fátima Florez y Javier Milei estuvieron en la mesa de Mirtha Legrand Foto: gentileza el mundo

“¿Pero a ella qué le suma? La veo contenta...”, intervino Yanina Latorre. “Yo no le creo ni eso... No me cierra nada”, insistió De Brito, seguro.

Luego, hizo hincapié en un punto que ya mencionó cuando salió a la luz el romance: poco tiempo antes, Fátima había estado en LAM y lloró en cámara, tras su separación de Norberto Marcos: “Nos hizo un relato de la separación de Norberto que no coincide con lo que hizo después. Ese día lloró”.

“Yo lo que estoy detectando en Fátima son muchas mentiras... Nos dijo que no estuvo en Las primas, estaba. Nos dijo que estaba sola, estaba con Milei”, cerró De Brito, contundente.

