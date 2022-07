En la cuenta regresiva de su embarazo, Luisana Lopilato se prepara junto a Michael Bublé para el nacimiento de su cuarta hija. La pareja transita la dulce espera de una nena, aunque aún no trascendió su nombre. Sobre la recta final, Darío Lopilato contó cómo atraviesa la pronta llegada de una nueva sobrinita.

“¡Contando los días para verte bebita! Con tu papá y tus hermanos estamos muy ansiosos por conocerte”, reveló la actriz argentina en uno de sus más recientes posteos en su perfil de Instagram. Mientras su hermano se encuentra en Buenos Aires protagonizando la obra “Vamos a contar mentiras” contó que todos los días habla con Luisana y su cuñado.

Darío Lopilato espera el parto de su hermana Foto: Instagram/luisanalopilato

En diálogo con “Detrás de escena”, el actor cómo que sus papás viajarán en los próximos días a Canadá “para estar presentes en el momento del parto”, mientras que él se pedirá unos días del teatro para poder viajar también. “Estoy tratando de armarme un hueco de tres días para estar presente. Solo falta que me autoricen mis productores: Aldo Funes y Carlos Rottemberg”, reveló.

En cuanto a cómo se llamará la futura bebé, Darío contó: “No me quieren decir el nombre porque prefieren comunicarlo ellos pero yo insistí con que me encantaría que la llamen Daría. Siempre les pido a mis hermanas que les pongan Darío, Daira o Daría a sus hijos y por suerte Luisana ya me cumplió ese deseo con su hijo Elías, que se llama Elías Darío en honor a mí”.

Luisana, con la Fontana di Trevi de fondo

Fue cuando reveló su insólito pedido durante el parto. “En Canadá, la parturienta puede hacer una lista con las personas que pueden acompañarla en el parto. Yo le pedí por favor a Luisana estar presente cuando nació mi sobrino Noah y ella me respondió: ‘¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a entrar a verme la chucha? ¡Te quedás afuera Darío!’”, reveló.

Las mejores fotos de Luisana Lopilato embarazada

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 6.3 millones de seguidores comparte el día a día de su embarazo y sube adorables fotos de su pancita. De gira por varios paises de Europa, la actriz disfruta de viajes junto a su familia antes de dar a luz y las fotos reciben miles de “me gusta”.

Las mejores fotos del embarazo de Luisana Lopilato Foto: Instagram/luisanalopilato

Las mejores fotos del embarazo de Luisana Lopilato Foto: Instagram/luisanalopilato