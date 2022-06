Dani La Chepi comparte su día a día con sus millones de seguidores en Instagram. Desde sus divertidos videos, hasta sus relaciones amorosas y los problemas que atraviesa. En las últimas horas, comentó que deberá someterse a una operación y dio detalles de la misma.

Dani La Chepi. (Instagram)

Como todos los años, la actriz se realizó varios chequeos, entre estos los ginecológicos. Al recibir los resultados de la mamografía, el médico le indicó que tiene microcalcificaciones, pequeños depósitos de sales que son demasiadas pequeñas, pero que si no se tratan pueden derivar en un cáncer de mama.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda directamente al quirófano”, indicó.

Y explicó cómo será la intervención: “Me sacarán una muestra- todo no porque, si no, me dejan sin lola- y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar. Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre”.

La Chepi hizo hincapié a lo importante que es atender la salud y no preocuparse por otras cosas. “Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”, concluyó.

Por qué Dani La Chepi se sometió a una operación en marzo

A mitad de marzo de este año, Dani La Chepi fue internada de urgencia en la Clínica Olivos, donde fue intervenida quirúrgicamente por unas piedras en el riñón.

Las fotos de Dani La Chepi en el hospital.

Con el humor que la caracteriza, la conductora habló con Karina Iavícoli para “Socios del Espectáculo” (Eltrece) y le contó cómo fue la operación.

“Me operaron ayer. Me sacaron un cascote de Caminito más o menos del riñón. Estoy esperando que venga el médico. Yo ya tenía problemas en los riñones pero esto pasó rápido y todo junto”, indicó en aquel momento.