En un diálogo con la periodista Catalina Dugli, Dani “La Chepi” habló sobre su salud y sorprendió al revelar que sufre anorexia nerviosa y que “es algo con lo que convive”.

Dani La Chepi confesó que sufre de anorexia nerviosa.

“Me decían ‘ay, qué bueno que te puedas poner las calzas de tu hija’ ¿Qué es lo bueno de eso? ¿No tener fuerzas para levantar a tu hija? No hay nada de bueno en eso”, indicó sobre los comentarios en las redes sociales.

Como tiene gran exposición, la actriz siente cierta responsabilidad a la hora de difundir su contenido. Es por esto, que trata de coincientizar sobre esta prolemática, ya que su público está compuesto en su mayoría por adolescentes.

Dani "La Chepi" junto a su hija Isa.

“Muchos seguidores o seguidoras me dicen ‘¡ay, qué hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo!’. Y la verdad es que no es un cuerpo saludable”, explicó.

“Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno”, agregó y finalizó: “Yo voy al médico, me cuido, preveo mis problemas en los intestinos, que son graves. Hago terapia, trato de calmarme, de estar más tranquila”.

Dani “La Chepi” y su felicidad de tener casa propia

A principios de diciembre, Dani “La Chepi” compartió con sus seguidores su felicidad y la de su hija Isabella al ver la remodelación de su casa.

“Y al final, hay recompensa”, escribió debajo del reel que publicó en la que mostró el antes y el después.