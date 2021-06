Julieta Puente se destacó -y destaca- en Instagram gracias a las actividades físicas que propone para sus seguidores. No obstante, este lunes por la noche en “La Academia” de ShowMatch (El Trece) habló del del delicado momento que vivió con sus trastornos alimenticios cuando era más joven.

Antes de interpretar a Riky Maravilla, la periodista comenzó: “De verdad fueron años muy difíciles para mí. Sé que muchas chicas me siguen y me acompañan en mis cardios por ese motivo, porque están atravesando trastornos de alimentación. Para mí fueron años muy difíciles, llegué al borde la internación y pude renacer”.

Luego, continuó y explicó cuándo arrancó todo: “Mis primeros años acá en Buenos Aires, sí, y yo igual seguía trabajando, seguía luchando. Fueron años complicados, pero siempre intento no dar ese mensaje de la oscuridad sino de que siempre se puede salir adelante”.

“Con mucho esfuerzo y con mucho acompañamiento de verdad se puede. Sé que del otro lado, y cada vez más con todo esto de las redes sociales, hay gente que sufre estos trastornos”, aseguró.

Julieta Puente hace videos de cardio en su Instagram. (Instagram/julieta_puente)

Y concluyó: “Por eso yo desde mi lugar trato de acompañarlas para que salgan adelante. Sepan que lo que ven acá en la tele no siempre es así, por eso hoy quise venir así vestida para divertirme. Siempre en mi Instagram estoy con calza y top, por eso quise mostrar que se puede salir adelante, se puede divertir y que no todo es el cuerpo, no todo es la imagen”.

El jurado no bancó a Julieta Puente

Luego de contar su problema, Julieta interpretó a Maravilla y al jurado no le gustó para nada. El primero en dar su devolución fue Ángel de Brito, quien comentó: “La pregunta es por qué. Me pareció un suplicio. No me divirtió. No encuentro nada lindo para decir. Me pareció horrible. Me pareció espantoso”. Acto seguido, la puntuó con un tres.

Julieta Puente es una de las participantes de "La Academia".

Carolina “Pampita” Ardohain tenía el voto secreto, aunque demostró que pensaba igual que su colega. “Voy a valorar la intención. Julieta estudió al personaje y arriesgó... Pero estoy de acuerdo con Ángel: no me convenció”, dijo.

Jimena Barón también reprobó lo que vio: “¡Juli, no, no, no!. Después del debut en el que la rompiste... Esto es una competencia, tienen que evolucionar. Tenemos que ver que crecen. Acá, estabas haciendo una cosa graciosa que no me divirtió”.

Hernán Piquín también le puso un tres: “Pensé que entraba Ricky Maravilla con una carta documento, porque esto...¡No!”.