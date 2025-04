El llamativo motivo por el que Dani La Chepi no expone a su nuevo novio que impactó a todos: “Es un pibe que...”.

Dani La Chepi, la famosa influencer y comediante, sorprendió a sus seguidores al confirmar que está en una nueva relación. Si bien ha preferido mantener los detalles de su vida amorosa en privado, la conductora no dudó en compartir algunos aspectos sobre su pareja. En sus recientes declaraciones, dejó en claro que su nuevo compañero es un hombre ajeno al mundo del espectáculo, lo que contrasta con su historial de parejas públicas. Aunque la relación se mantiene alejada de los focos mediáticos, Dani expresó que está muy feliz y contenta con esta nueva etapa en su vida.

Luego de atravesar una complicada etapa personal en los últimos tiempos, la influencer decidió abrir su corazón en una entrevista con Puro Show. En la charla, la joven compartió que se encuentra mucho mejor y explicó cómo ha logrado superar los momentos difíciles. Además, aprovechó la ocasión para hablar sobre su nueva relación, aunque con la discreción que la caracteriza. Dani reveló algunos detalles sobre su pareja, dejando claro que es un hombre fuera del ámbito del espectáculo, lo que ha permitido que su vida amorosa se mantenga en privado, alejada de las miradas públicas.

Dani La Chepi contó que su nueva pareja es un paseador de perros a quien conoció en Zona Norte, una zona en la que él es muy reconocido por su labor, ya que se dedica a eso desde los 16 años. Durante la entrevista, la influencer lo mencionó como “Julián”, aunque aclaró que ese no es su verdadero nombre, preservando así su identidad.

“No lo digo porque lo conocen todos por acá. Es un pibe que pasea perros, viaja en tren, se mata laburando, y no quiere saber nada con la exposición”, expuso con una divertida sonrisa.

Cuando le preguntaron por su anterior relación con el chofer de recolección de basura, la actriz e influencer no evitó el tema, a pesar de que el vínculo no terminó en buenos términos. Con sinceridad, se refirió al tema sin rodeos, dejando en claro que, aunque esa etapa quedó atrás, no tiene problema en hablar de lo que vivió.

Al recordar cómo se enteró de una infidelidad por parte de su ex, gracias al aviso de una amiga, Dani La Chepi fue contundente al expresar su enojo: “Si somos una pareja abierta, blanqueémoslo. Y si no lo somos, respetémonos. A tu casa”, lanzó sin filtro, dejando en evidencia el quiebre en la relación.

Teniendo en cuenta esa experiencia dolorosa, la humorista opta ahora por resguardar ciertos aspectos de su nueva relación. Prefiere manejar el vínculo con mayor discreción, evitando exponer detalles que puedan poner en riesgo la tranquilidad que hoy disfruta.

En la entrevista, La Chepi habló con cariño y firmeza sobre su decisión de mantener en privado la identidad de su pareja actual. “Mi compañero actual no quiere figurar. Le vendría bárbaro que yo diga ‘es paseador de perros, esto y lo otro’, porque es un laburante que la rema todos los días. Pero no le interesa la fama, y yo respeto eso”, contó. Luego, fue aún más tajante al remarcar sus valores: “No necesito decir su nombre ni mostrarlo en las redes. Es mi compañero, así, simple. No es productor, no es millonario, pero tiene códigos. Y eso hoy vale oro”.