La vuelta de Dani La Chepi: qué es el “burnout”, el síndrome que la alejó de las redes

La artista e influencer Dani La Chepi regresó a las redes después de más de un mes y medio. Lo hizo mediante una serie de historias este miércoles, en las que contó qué fue lo que le sucedió.

En primer lugar, La Chepi agradeció la preocupación de sus seguidores, quienes les escribieron a los amigos de la artista para saber cómo se encontraban tanto ella como su hija, Isabella.

Más adelante contó qué fue lo que le pasó. “Antes le decían surmenge, pico de estrés, ahora le dicen burnout. La definición técnica dicha por los médicos es ‘trastorno de ansiedad/ depresión’. Eso es lo que tuve”, dijo. La traducción del síndrome de burnout en términos médicos es “síndrome del trabajador quemado” y se refiere al estrés laboral, sobre todo cuando ese malestar comienza a ser crónico.

Enseguida pasó a detallar qué es lo que sintió y cómo se le manifestó. “Entrás en un pozo que sentís que no vas a salir. La única manera es pidiendo ayuda. Esto se sumó a mi anorexia nerviosa que me quitó el hambre y me tiró en la cama y no me pude levantar durante un largo tiempo”, explicó. Además reconoció que pensó que “iba a estar mejor en menos tiempo” y no sucedió.

También mencionó todas las terapias y recursos a los que acudió para sentirse mejor y señaló que está empezando a asimilar que la situación que atravesó “es parte de la vida y ningún estado es permanente”.

El mensaje de La Chepi para quienes necesitan ayuda

“Ahora quiero y puedo decirles a quiénes sufren de ansiedad, de depresión, que se puede salir. Esta frase que ningún estado es permanente es real. Que sentís que no vas a salir, peor vas a salir”, enfatizó.

Dani La Chepi regresó a las redes.

Y sugirió: “Permitite pasar estos momentos, que son parte de la vida”.

Al mismo tiempo, anunció: “Acá estamos, para senguir riéndonos juntos, divirtiéndonos, y retomando la vida de otra manera, de una manera más sana”.

A continuación compartió los videos de la promesa a la bandera de su pequeña hija, como un cierre lleno de amor y buenos momentos, como tiene acostumbrada a su comunidad.