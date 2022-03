En la tarde de este miércoles Dani La Chepi preocupó a todos sus seguidores al comenzar a publicar videos desde una clínica. Lo cierto es que debió ser internada de urgencia y deberá someterse a una operación.

La influencer contó a través de historias de Instagram que se encuentra en la Clínica Olivos luego de “comerse” un cascote que arrojaron a su casa. Con el humor que la caracteriza, buscó llevar tranquilidad a los usuarios mientras relató el minuto a minuto de su paso por el sanatorio médico antes de ingresar al quirófano.

Dani La Chepi

“Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping, amo la clínica Olivos, me encanta venir acá”, comentó con su fiel sentido del humor.. Luego, agregó: “Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”.

Luego contó más detalles acerca del prequirúrgico y bromeó acerca de tener que sacarse todos sus aritos y el esmalte de las uñas. También contó que aprovechó para dormir una hora de siesta y recibió la compañía de una amiga. Y destacó: “Cómo me bajó la hinchazón del ojo, es increíble”. Finalmente mostró los momentos antes de ingresar al quirófano con la bata y ya lista para la intervención quirúrgica.

El sentido posteo de Dani La Chepi tras su separación de Javier Cordone

La conductora de “El gran juego de la Oca” confirmó la ruptura con Javier Cordone a principios de marzo y cuando ya llevaban un tiempo separados. Sin embargo, aún con un gran cariño por su pareja, decidió dedicarle un tierno y reflexivo mensaje a través de su perfil.

“Me quedo con lo mejor de la relación, el amor verdadero que nos unió”, escribió la influencer en las historias de sus redes sociales sobre una imagen en la que se la ve abrazada junto a su ex pareja.