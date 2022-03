Dani La Chepi publicó en su cuenta de Instagram una “Historia” en la que saludaba y felicitaba a su hija en su primer dia de clases. “Feliz comienzo para Isa y para todos. ¡Arranca tercer grado!” escribió.

Las críticas no tardaron en llegar al ver el guardapolvo blanco de la niña.

"La Chepi" y su hija Isa. (Instagram Dani La Chepi)

“¿Por qué no la mandas a un privado? ¿Querés que tu hija tenga cero educación?” le escribió una de sus seguidoras por privado, a lo que la actriz y conductora decidió responder públicamente.

Dani La Chepi se mostró sorprendida y enojada por las respuestas que recibió, como también por las notas de algunos medios de comunicación en lo que destacaban como una anomalía que su hija iba a una escuela del Estado.

Dani La Chepi y su hija Isa Foto: Instagram

“Gente muy allegada y otros que no conozco me dicen, ‘¿te parece? ¿no merece una mejor educación?” dijo en su descargo la influencer.

“No importa a que colegio mandes a tu hijo, la educación empieza por casa. No puedo creer tener que aclararlo” afirmó. “A mí me cagaron a palos personas con títulos universitarios que fueron a los mejores colegios... no aprendemos más”.

Las historias de Dani La Chepi Foto: Instagram

Los haters y las redes sociales

Sin duda en tiempos de virtualidad el odio en las redes sociales se volvió un tema importante. Semanas atrás, Dani La Chepi explicó la angustia que le generan los comentarios negativos en su cuenta de Instagram.

“Yo no leo los comentarios de otros perfiles, por el tema de los haters” dijo ella.

“No estoy acostumbrada y me hace un poco mal. Me llama muchísimo la atención que utilicen insultos” aclaró.