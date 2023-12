Claire Delić presentó su álbum “12 plagios” con homenajes a Cacho Castaña y Fito Páez

Claire Delić es una cantante de nacionalidad holandesa que vivió muchos años en Centroamérica y tiene una gran conexión con los artistas hispanohablantes que han dejado una huella en la música del mundo, entre ellos, Fito Páez y Cacho Castaña.

La artista vino a Argentina a presentar su nuevo álbum “12 Plagios”, el cual está compuesto por temas clásicos de cantantes de habla española como un homenaje a las canciones escuchadas y queridas por todos.

12 plagios: un homenaje a los artistas de antes

Entre los temas reversionados están: “Un vestido y un amor” de Fito Páez; “Garganta con arena” de Cacho Castaña; “Tu boca” de Ricardo Arjona; “Aquellas pequeñas cosas” de Joan Manuel Serrat; “Rabo de nube” de Silvio Rodríguez, etcétera.

Claire aporta su interpretación, cálida voz y sentimiento a cada clásico que envía al público a seguir un viaje al pasado con canciones que siempre están en la memoria de todos. La artista habló con Vía País sobre su álbum, sus artistas preferidos y por qué eligió a estos cantautores para su proyecto.

En referencia a su relación con Latinoamérica y la elección de los artistas, Claire comentó: “La relación ha sido desde siempre y por la misma razón, porque crecí ahí siendo europea, desde los dos en Costa Rica y luego me mudé a Panamá. Imagínate fui conociendo a todos estos autores, hay unos que los conocí justamente cuando empecé a hacer el proyecto, entonces también fue espontáneo y amor a primera vista como, por ejemplo, ‘Un vestido y un amor’ es una canción que disfruto muchísimo cantar y es un regalo para mí”.

Claire Delić presentó 12 plagios: un homenaje a los artistas de antes Foto: instagram/clairedelic

La primera canción de Fito Páez que escuchó fue “La despedida”, en cuanto a esto, expresó: “Me parece una canción increíble, me hubiera gustado poder ponerla en ‘12 plagios’, pero me voy a guardar para poder tocar en el piano en algún otro momento. ‘Un vestido y un amor’, la versión que escuché por primera vez fue de Caetano Veloso”.

“La canción de ‘Tu boca’ era una canción que estaba media escondida, no mucha gente conoce esta canción, pero cuando yo la escuché, dije yo esta canción la tengo que cantar, porque me siento muy identificada con todo el contexto de la canción y toda la historia”, explicó la artista.

Claire Delic presentó 12 plagios Foto: Instagram/clairedelic

En cuanto a Cacho Castaña, sostuvo: “La había escuchado hace mucho tiempo y siempre dije esta canción la voy a cantar y bueno, es bastante natural, o sea, uno se corresponde y quieres pertenecer a eso y representarlo”.

Al referirse al nombre del álbum, señaló: “Siguiéndome por el espíritu de estas canciones, más bien es una necesidad porque el corazón se muere de hambre, decir eso de querer cantar cosas que de verdad nos tocan el corazón”.

La presentación de Claire Delić en el Hotel Faena

La artista de nacionalidad holandesa se presentó en el Hotel Faena el pasado 28 de noviembre con una serie de canciones que integran su álbum “12 plagios”. Con un público presente que interactuaba con la cantante, se mostró feliz y agradecida del apoyo.

Luego de la presentación ante el público argentino, Claire comentó: “Increíble, una experiencia muy bonita, muy agradecida”.