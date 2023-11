This Is Michael: el show internacional que recorre los grandes éxitos del artista llega a la Argentina

Michael Jackson fue uno de los grandes ídolos del pop internacional de los años 80. Con su talento para la música, el baile y el canto logró conquistar al público alrededor del mundo. En la actualidad, su legado sigue presente y sus éxitos recorren los escenarios con el show internacional This Is Michael que le rinde tributo en todas partes del mundo. Ahora se podrá ver en Argentina.

Lenny Jay es uno de los fanáticos del “Rey del Pop” que al escuchar por primera vez una de sus canciones, su vida cambio para siempre. Su fanatismo fue tal que decidió copiar sus pasos, actuación y canciones hasta convertir en un verdadero profesional que busca rendirle tributo a su máximo ídolo.

This Is Michael es el show internacional que presenta una apuesta en escena única con su parecido al gran artista, las canciones y bailes que permite que los fanáticos vuelvan a vivir un concierto de su ídolo.

El espectáculo internacional que recorre la vida artística de Michael Jackson Foto: instagram/thisismichaelok

El espectáculo que tuvo gira por todo América y Europa se presentará en el Luna Park este 17 de diciembre a las 20 horas con artistas de primer nivel. Michael interpretado por Lenny Jay y la guitarrista estrella Jennifer Batten quien fue parte de las giras oficiales del propio Michael Jackson.

Lenny Jay, el protagonista del megashow tributo al “Rey del Pop” habló con Vía País sobre la puesta en escena, su fanatismo por Michael Jackson y cómo surgió la idea de hacer un concierto de más de 2 horas que recorre los momentos más emblemáticos de la carrera del artista.

- ¿Cuándo empezó tu fanatismo por Michael Jackson?

- Empezó cuando yo tenía siete años y me regalaron un disco de Michael Jackson, ahí fue la primera vez que lo escuché y quedé loco. Nunca más paré de escucharlo, cantar sus temas.

El espectáculo internacional que recorre la vida artística de Michael Jackson Foto: instagram/lennyjayoficial

- ¿En qué momento decidiste que fuera un estilo de vida lo que haces?

- Cuando se fue Michael en 2009 yo como fan sentí esta necesidad en mi corazón de seguir con su legado seguir con su música su memoria, ahí empecé haciendo conciertos para la familia cumpleaños bodas. Eso se convirtió en shows más grandes festivales y luego giras en internacionales y hoy después de 13 años. Nunca me imaginé que estaría con un show así de grande por todo el mundo. Tuve la oportunidad de cantar para la hermana de Michael también hoy tenemos en nuestro show, a la guitarrista original de Michael entonces es un montón.

- ¿Cómo te preparas para el show?

- Lo que hacemos en el show son 2 horas, todo cantado, en vivo con banda canto y bailo al mismo tiempo, pero todo lo que viene antes la preparación ahí sí que se exige mucho del cuerpo. Ha mucha dedicación, tengo que seguir un entrenamiento rígido de dieta, entrenamiento físico entrenamiento vocal y hago como cuatro o cinco veces a la semana.

El espectáculo internacional que recorre la vida artística de Michael Jackson Foto: instagram/lennyjayo

- ¿Con qué nos vamos a encontrar?

- Lo que hacemos es un mix de todas las giras de Michael, no nos enfocamos en solo una gira al principio esta era la idea. Vimos que funcionaría mejor hacer un recogido de toda su carrera para la gente que también que escuchó Michael en los años 70′ 80′ y 90′ pueda estar más conectada con el show.

- ¿En qué te basaste para preparar el show? ¿Te guiaste por las canciones que más te gustan?

- Me gusta mucho el tema “Human Nature” y además cantar esta canción en el show es cuando me siento muy conectado con el público, puede ser una canción más lenta. En este tiempo de mirarlos a los ojos, cantarlo juntos. Entonces me gusta mucho este tema en el show.

- En cuanto a la puesta en escena, ¿te llevó un proceso para identificar y después replicar el bailar y el canto?

- Yo venía desde niño ya practicando sus pasos, claro que no profesionalmente como era un hobby que yo he tenido me quedaba toda la tarde cantando y bailando sus temas. Cuando surgió hacerlo a un nivel más profesional de trabajo ahí sí tuve que hacer clases de bailes para aprender bien la técnica y ejecutarla en el escenario. Lo que sería lo más parecido posible porque creo que igual a Michael solo Michael no hay otro, pero lo que hacemos es intentar llegar lo más próximo posible.

- ¿Dónde empezaste el show?

- Sí, el show lo empezamos en pandemia en el 2020 con la idea inicial, el estreno fue el año pasado 2022. Estuvimos aquí en Movistar en Argentina y en otros lugares. Estuvimos en Chile, México, España y varios países.

- ¿Qué te genera a vos que sea internacional, y poder recorrer varios países con el mismo espectáculo?

- Para mí es una felicidad muy grande, porque yo cuando empecé de niño nunca me imaginé que un día podría hacer eso como trabajo. Ir por todo el mundo haciendo el show y que los fans de Michael lo acepten y lo validen como un buen show. Es decir, que estamos en buen camino. Estoy muy contento con eso.

El espectáculo internacional que recorre la vida artística de Michael Jackson Foto: instagram/thisis

- En cuanto a la caracterización ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo te preparaste?

- De caracterización son más o menos dos horas de maquillaje entre vestuario todo para que me quede ahí como un parecido con Michael sabe para dar a la gente la ilusión y cuando me ve de lejos como las luces de sombras todo que que se parezca a la figura de Michael

- ¿Cuáles son los comentarios del público sobre el espectáculo?

- Sí, en varios países en cada país es diferente, es decir en Europa son más distantes más fríos en Sudamérica son más cercanos, calientes. Pero acá hay en Argentina, hay una cosa que es diferente como la gente te recibe de una manera diferente son muy amables antes de venir, ya estoy recibiendo mensajes en las redes, así que me siento más en casa.

- ¿Qué vamos a poder ver en el show?

- Sí, sí, en este show vamos a hacer un recorrido de toda la carrera musical va a estar con nosotros la guitarrista original de Michael Jackson, Jennifer Batten, va a estar con nosotros.Va a estar con nosotros acá en alguna parte el 17 de diciembre, así que no se pueden perder.