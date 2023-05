Cuántos y cuáles fueron los romances de Cacho Castaña

Luego de darse a conocer este martes por la mañana que Cacho Castaña falleció en el Sanartorio de los Arcos tras sufrir problemas respiratorios debido al EPOC, haremos un recorrido por su vida amorosa, quiénes fueron las mujeres con las que se casó, con las que tuvo romances fogosos y otros no tanto.

"Es un galán eterno, él siempre está enamorando. Le gusta gustar y tiene esa condición para gustarle a las mujeres más jóvenes, a las maduras, a las señoras grandes. Es un versero lindo, es su personalidad", había asegurado tiempo atrás la cantante Valeria Lynch, según reveló Infobae.

Entre las mujeres que se destacaron en la vida de Cacho Castaña, no solo por haber tenido un romance con el cantante, sino por haber sido mediáticas en torno a su relación, fueron: Susana Giménez, Mónica Gonzaga, Jorgelina Aranda, Diana María y Marina Cabrales.

​Si bien el cantante había confesado que sus primeras relaciones las tuvo cerca de los 13 años, con dos mujeres de 30 años con las que debutó, luego el destino le dio un giro, y se enamoró de la diva de la televisión argentina, Susana Giménez.

Cacho Castaña y Susana Giménez.

Sobre la relación con Susana, el cantante había confirmado tiempo atrás que su relación con la diva comenzó cuando estaban haciendo teatro juntos en Mar del Plata: "Ella estaba en un impasse con Monzón. El primer beso fue entre bambalinas, la atraqué y la besé. La primera vez fue muy romántica, en la casa que ella vivía. Pero para su cumpleaños apareció Monzón y tuve que salir de la casa en el baúl de un auto porque me quería matar". Tiempo después el boxeador y el cantante se encontraron en un boliche.

"Le dije que si me rompía la cara me la hacía de nuevo con la plata que le iba a sacar", relató con picardía para reconocer que "cuando estás caliente con una mina sos capaz de cualquier pelotudez". También aseguró que lo suyo con la diva duro apenas siete meses pero podría haber sido "para vivir un gran amor", y entre risas admitió que "Susana es ingenua todos le mordieron el monedero. Yo fui el único gil que no le sacó un sope"

No obstante, otro de los amores que fueron notorios en la vida del cantante, fue el de Pochi Grey, una vedette de la década del 60, quien también había tenido un romance con Miguel Brindisi, un jugador de la época. Con ella, la relación duró cuatro años.

Teniendo en cuenta que Cacho era un hombre muy seductor, luego empezó una relación con Mónica Gonzaga, una de las mujeres más lindas de la década. Con ella la relación perduró por cinco años, hasta que ella se enteró que él le era infiel.

No todos los amores de Cacho terminaron bien, ya que su relación con la vedette Silvia Peyrou, con quien supuestamente tenía un hijo, sufrió encontronazos, ya que a las pocas semanas de que ella le confesara al cantante que estaba esperando un hijo de él, Cacho dijo que Santino no era suyo, y luego de un examen de ADN, la Justicia determinó que no era su padre biológico. "Nunca se lo perdoné a Peyrou y es la única mujer con la que nunca me reencontraré. Lo que me hizo fue muy feo", había asegurado Cacho en su momento.

Otra de sus ex relaciones, fue la de Jorgelina Aranda, con quien, según detalló Cacho en entrevistas antiguas, "eran puro fuego", de hecho, el se animó a confesar que sus mejores performance sexuales fueron con ella.

Pero finalmente,si bien todas las parejas de Cacho tenían gran importancia para él, Diana María fue la primera mujer en lograr que el cantante firme la libreta, y con quien se casó en 1978, pero a los seis meses se separó ya que se dio a conocer que Cacho le fue infiel. "Él es una parte imborrable de mi vida. De él me quedaron cosas buenas y malas, pero guardo lo bueno. Nuestro casamiento fue uno de los momentos más felices de mi vida", dijo Diana, además de revelar que el tema "Para vivir un gran amor", está inspirado en su historia.

Andrea Sblano, fue la penúltima mujer del cantante con la cual también pasó por el altar. Pero en esta relación, su amor perduró más tiempo, ya que estuvieron casados durante 5 años, y finalmente se separaron de común acuerdo en el 2011. Pero en el 2015 el buen vínculo decayó cuando Cacho denunció que su ex mujer le había vaciado dinero de sus cuentas y le debía un gran monto de alquileres.

Cacho Castaña y Andrea Sblano, .

Pero como Cacho no se daba por vencido, su carrera de romances todavía no acababa, en el 2016 a sus 74 años volvió a apostar al amor y se volvió a casar con una psicóloga marplatense de 34 años menor que él, Mariana Rosenthal Cabrales, ante esto, Cacho había asegurado: “Siempre amé, pero es la primera vez que me sobrepasa lo que me devuelven del otro lado. Me siento amado. Quizás antes no me di cuenta de que me amaban o no me amaban pero a los 74 años, esto recién empieza”.