Cinthia Fernández y Matías Defederico protagonizan un gran escándalo mediático. Desde insultos a través de las redes sociales, hasta amenazas y pruebas que demostrarían la violencia física que hubo durante la relación. Es que en las últimas horas, la modelo mostró fotos que probarían las agresiones de su ex.

Matías Defederico contra Cinthia Fernández

“Están tan mal, el que pregunta como el que sugiere en su respuesta que yo puedo estar enamorada de este tipo que es golpeador! Y después hablamos de evolución. Déjame de joder”, escribió en la descripción de las imágenes en donde se ve uno de sus pies hinchados y las radiografías que le hicieron.

Cinthia Fernández y las pruebas de la violencia física que sufrió. Foto: Twitter/cinthifernande

En el siguiente, expresó: “¿Por qué no me denuncia si miento en esta acusación de golpeador? Por favor desde el día uno mi relación es pésima y no había ninguna mujer. Mis razones son varias y todas tienen que ver con las responsabilidades de padres”.

Por último, indicó: “Todo a la justicia y a demostrar todo y cada una de las acusaciones. No más todo hasta lo mínimo a la justicia así lleve años”.

Cinthia Fernández y los mensajes para Matías Defederico. Foto: Twitter/cinthifernande

Qué dijo Matías Defederico

Antes del descargo de su expareja y madre de sus tres hijas, Charis, Isabella y Francesca, Matías Defederico habló en “A la tarde” (Ámerica).

Aunque a través de su cuenta de Instagram dijo haber vivido un “calvario” con Cinthia, de acusarla de haberlo engañado y cuestionarla como madre, el futbolista cambió sus declaraciones.

“¿Y yo cuándo la cuestioné como mamá? ¿Ella no me cuestiona todo el tiempo como papá? ¿Cuándo dije ‘es una mala madre’? Yo estoy hablando de las cosas que pasé como pareja y las cosas que repercuten en mis hijas”, comentó.

“Yo, y pueden buscarlo en los posteos, nunca le caí como mamá, porque es una excelente madre. Y lo dije desde el día uno y lo sigo sosteniendo. Nunca la cuestioné como mamá. Sí me hace pasar cosas malas como padre poniendo en prioridad cómo fui yo como pareja”, finalizó.