La guerra entre Matías Defederico y Cinthia Fernández, quienes son padres de Charis, Isabella y Francesca, pareciera no tener fin. Aunque llevan algunos años entre peleas y discusiones, con la llegada del año explotó el escándalo.

Ante la falta de comunicación durante el festejo por la llegada del 2022, la panelista tuvo que ir a la casa de su ex a buscar a sus gemelas en plena madrugada, quienes al revés de su pequeña hija, habían decidido pasar la noche con su padre.

Al momento de que se dieran a conocer los hechos por parte de la mediática a través de las redes sociales, el futbolista no tardó en realizar un descargo en el que acusó a Cinthia de manejarse con “cizaña” y de hacer su vida un calvario, pero no solo eso también contó intimidades que no dejaban en una buena posición a su exmujer.

Ese fue el motivo para que en las últimas horas, Fernández se expresara a través de sus historias en su cuenta de Instagram y contara su versión de los hechos.

“¿Querés saber qué es un calvario? Un calvario es vivir violencia de todo tipo durante muchísimos años, aún estando separada. Viví violencia verbal durante toda la relación, porque obviamente estaba enferma y no podía salir de ahí. Violencia física, violencia económica por no hacerte cargo, por no cumplir con los derechos de los niños, ni las obligaciones que cualquier padre tiene”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Sí, yo muchas veces te contesté de manera indebida porque me incomunicabas con mis hijas, porque me hiciste cosas espantosas respecto a ellas que no voy a entrar en detalles. Y encima me como denuncias por amenazas. Hago lo que puedo con mis emociones con un tipo así del otro lado”.

Con respecto a los dichos de Defederico en el que la acusó haberle pegado a su misma madre, el día que nació la menor de las nenas, aseguró: “Yo fui a parir sola, manejé hasta la clínica cuando tenía el útero a punto de reventar y me podría haber pegado un palo, mientras vos estabas en una casa enfiestado con 10 minas y nunca apareciste”.

“A mí no me avergüenza nada de lo que hice. Estoy muy orgullosa de la madre que soy, y estoy muy orgullosa de cuidar como cuido sola a mis hijitas sin pedirla nada a nadie, y menos a vos”, sentenció.