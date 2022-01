En fin de año se desató un nuevo escándalo mediático en la historia de (des)amor entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. Nuevas acusaciones, versiones cruzadas y enfrentamientos que salieron a la luz gracias a un descargo del exfutbolista en sus redes sociales que decidió romper el silencio y empezar a contar su versión de los hechos.

En uno de los primeros mensajes que fueron parte de su descargo público, Defederico apuntó contra su ex y la acusó de infidelidad. En ese sentido reveló hasta el nombre de la persona con quien la panelista lo habría engañado: se trata de Franco Friguglietti, conocido como Pasti, quien fue compañero de Cinthia en la obra “Stravaganza” del 2018.

“No entiendo aún ya pasados cuatro años de separarme, la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero (Pasti) de obra en Stravaganza. Realmente no puedo vivir en paz”, fue el contundente mensaje del padre de Charis, Bella y Francesca en sus stories de Instagram.

Parte del descargo de Matías Defederico contra Cinthia Fernández. Foto: Instagram/MattDefederico

El joven músico fue parte de varias de las obras de Flavio Mendoza. Su carrera gira en torno a la música y la actuación, pero también es bueno en las acrobacias y con la guitarra. De la mano del productor participó de los espectáculos de “Siddhartha” y “El circo del Ánima”. También suele compartir proyectos con Florencia Otero, Germán Tripel y Cande Molfese.

Franco Friguglietti y Germán Tripel Foto: Instagram

Tiempo atrás, el artista contó en una entrevista con Teleshow el origen de su particular apodo: “Yo trabajo desde los cuatro años, que entré por primera vez al escenario y no salí. El locutor me presentó como ‘el payaso Pastillita’, por eso me dicen Pasti, ese nombre me lo puso mi hermano mayor”.

Franco Friguglietti sería amante de Cinthia Fernández. Foto: Instagram