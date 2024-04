La gala de eliminación del pasado 8 de abril marcó un hito en Gran Hermano. Luego de una batalla campal entre Furia y Catalina donde más de nueve millones de personas votaron, la pediatra fue eliminada nuevamente de la casa.

Tras su trayectoria en la casa, la hermanita debió pasar por el panel de analistas para discutir lo sucedido durante sus días en la casa. Allí, se conformaron las primeras tensiones entre las partes.

Qué ocurrió entre Catalina y los analistas de Gran Hermano 2024

Al comenzar la programación habitual, Santiago del Moro le preguntó a Laura Ufbal por qué se había ido Catalina de la casa. Ahí, respondió con la frase: “porque el fandom de Furia así lo quiso”.

Esta respuesta no pareció gustarle mucho a la pediatra, quien entabló que dudara que eso fuera cierto. Al ser consultada sobre ello, Catalina expresó que ella llegó más lejos.

“Lo dudo (...) Estoy afuera pero ¿Quién llegó tan lejos?”, exclamó la exparticipante de Gran Hermano con confianza.

Ahora bien, tras la respuesta de Cata, Gastón Trezeguet no quiso dejar pasar nada y le consultó por qué entró al repechaje. En ese punto, la pediatra respondió que logró ingresar nuevamente por el fandom de Furia y su público.

“Una parte ellos y una parte mi gente. ¿Por qué solamente fueron los furiosos?”, increpó Catalina de Gran Hermano con cierta molestia.

Seguidamente, como una forma de calmar los humos, Del Moro le consultó a la pediatra sobre por qué llevó su conflicto con Alfa a la casa y si esa disputa fue una excusa para abrirse de Furia. En ese parámetro, Catalina sentenció que nunca utilizaría una excusa de ese tipo y que simplemente no le gustó que el exhermanito entrara a la casa.

Catalina de Gran Hermano apuntó contra los analistas tras su salida de la casa: “Hablan sin haber vivido ahí” Foto: Telefé

“No, no fue por algo de afuera (...) no me gustó que haya entrado”, explicó Catalina, quien agregó: “No soy así, nunca haría una excusa de nada”.

Finalmente, cuando los analistas comenzaron a destacarle su actitud contra la relación de Mauro y Furia, Catalina se plantó ante ellos y expresó que ellos no habían vivido durante ese tiempo en la casa.

“Quiero contar lo que yo viví porque ustedes hablan sin haber vivido ahí que lo entiendo porque están acá en un panel. Pero yo viví ahí y puedo explicar lo de Mauro y lo de Alfa”, concluyó la pediatra.