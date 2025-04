Calaveras, velas y billetes: la polémica foto de Morena Rial junto al santuario de San La Muerte

En medio de un presente agitado, Morena Rial volvió a recurrir a su costado espiritual. Este fin de semana, la hija de Jorge Rial sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una imagen desde un santuario dedicado a San La Muerte, figura a la que le tiene una profunda devoción desde hace años.

La mediática publicó una historia en Instagram con una foto del altar, donde se observan figuras del santo, calaveras, rosarios, velas y billetes. Junto a la imagen, escribió dos frases que dejaron en claro la intensidad de su fe: “Te amo” y “El que me cuida”. Con esto, dejó entrever que en este momento de su vida —atravesado por conflictos judiciales y personales— encuentra refugio en esa creencia.

La foto que compartió Morena.

Morena también sumó un pedido personal, aunque no especificó los motivos, y reafirmó que mantiene una relación espiritual constante con la figura de San La Muerte, a quien suele dedicarle tatuajes, promesas y visitas.

Morena Rial habló sobre su creencia en San La Muerte

No es la primera vez que Morena se muestra vinculada a esta devoción. A comienzos de año, durante su visita al programa Mañanísima (eltrece), explicó por qué muchos la llaman “macumbera”: “Me dicen así porque creo en San La Muerte”, dijo sin vueltas, mientras mostraba el tatuaje que tiene en su brazo en honor a esa entidad.

Así es el tatuaje de More Rial.

La influencer aclaró en aquella entrevista que su vínculo es completamente espiritual y que no realiza prácticas de brujería. “La gente piensa que no sé qué hago. No gasto el tiempo en eso. Es una entidad, nada más”, afirmó, y añadió que su promesa está relacionada con un problema de salud que vivió hace unos años.

Morena Rial sorprendió con una postal de San La Muerte

En paralelo, Morena viene enfrentando días difíciles. La semana pasada fue señalada en medios por audios y chats que la vincularían a una investigación por robos en casas. Sin embargo, su abogado, Alejandro Cipolla, desmintió cualquier versión sobre una posible detención: “Es falso que podrían detenerla. Ya se le concedió el habeas corpus”.