La sorpresiva defensa de Morena Rial a su hermana que generó revuelo: “Son repudiables”

Morena Rial es una caja de sorpresas en todos los sentidos. Luego de ser detenida a principios de año por formar parte de una serie de robos, la mediática se ha destacado por sus múltiples ataques en contra de varios periodistas.

Morena Rial. Foto: Instagram.

"Pelotud*, tantas ganas que me cierren la cuenta de Instagram, tenés pelo duro. Anda a ponerte botox y sácale la botella a tu hija. Hacete un baño de crema cornuda (...) Señora mayor, ya que habla del perdón, usted perdonó a un hombre que expuso a su familia y lo apodaron eternamente puntita. ¿Por qué hace hincapié de la capacidad del perdón en el otro?“, sentenció Morena Rial en contra de Yanina Latorre.

En medio de estas controversias, Tadeo Suárez, una de las personas que formaban parte de la red de robos conformada por Rial apuntó contra su hermana Rocío. Esto provocó un nuevo descargo que generó sumas sorpresas.

La feroz defensa de Morena Rial a su hermana

El hecho ocurrió posterior al último programa de LAM, cuando presentaron unos audios en donde Suárez se refería a Morena Rial y su hermana. "Y Morena siempre choreó, siempre entró a las casas, siempre hizo plata de esa manera. Y si no choreaba una casa, iba a la de Jorge. Se arreglaba con Jorge, lo falseteaba un poco, y tanto ella como Rocío le agarraban plata de la caja fuerte“, aseveraba el exmiembro de la banda.

El descargo de Morena Rial en defensa de su hermana.

Estas últimas declaraciones dieron pie a un duro descargo por parte de la hija de Jorge Rial. “Las falacias respecto de mi hermana Rocío son repudiables. Ella es la persona más intachable que puede existir en este mundo”, expresó la influencer en sus historias de Instagram.

La defensa de More Rial a su hermana generó suma sorpresa entre los usuarios. Esto, debido a la fuerte disputa legal que tuvieron en el pasado por algunos dichos de la madre de 26 años. “Yo tenía una relación más cercana con Rocío que con mi papá. No hablo con ella desde junio. Mi hermana se enojó porque yo hablé de nuestra infancia. Pero bueno, es mi historia también“, recalcó More el año pasado en una entrevista con Carmen Barbieri.