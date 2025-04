Morena Rial explotó contra LAM y estalló la polémica: “Sos el real 4 de copas”

Morena Rial no deja de ser tendencia en la industria del entretenimiento argentino. Luego que se filtraran varios chats donde se la vincula con una red de robos por todo el país, la mediática no ha dudado de defenderse ante las críticas.

Tras el escándalo por la causa de robo, Morena Rial realizó un contundente descargo y se mostró arrepentida: “Estoy...”.

En las últimas horas, decidió acudir nuevamente a sus redes sociales para atacar a gran parte del equipo del programa “LAM”: Pepe Ochoa, Fede Bongiorno y Marcela Feudale.

La feroz crítica de Morena Rial al equipo de LAM: la reacción del equipo

El hecho ocurrió durante el último programa de LAM, donde hablaban de las presuntas amenazas de la mediática en contra de su cómplice de robos. “Gordo de re mil pu**. Escuchame una cosa, te estás metiendo en un re bondi (...) A mí no me importa si me mandás a la tele, después abstente a las consecuencias”, habría dicho la madre de 26 años.

Minutos después de presentar esos audios, Morena Rial apuntó contra Pepe Ochoa y Fede Bongiorno. “La poca seriedad de algunos periodistas que solo replican chats de un preso en Uruguay (...) Esos audios fueron vendidos y son totalmente falsos (...) Ya le pedí a @alejandro_cipolla que inicie las acciones legales correspondientes”, aseveró la influencer en su descargo.

“Pepe, el inservible, juega al periodista y subís todo falso sin chequear la fuente o veracidad. Mejor dedícate a lo que haces mejor, chupar las medias de Ángel, lustrarle los zapatos o lo que hagan en la intimidad (...) Y el otro que está junto a Pepe (en referencia a Fede Bongiorno) ni tu nombre sé vos, sos el real 4 de copas, está sentado ahí con qué sentido, sos una planta”, sentenció en contra de los periodistas.

Esta situación dio pie a risas y defensas dentro del estudio. “More pasamos un audio que tiene tú vos en la que vos hablás. No me voy a poner a trabajar con IA. Creo que soy de los pocos que jamás hice un juicio de valor tuyo, porque me das pena", destacó el comunicador.

Finalmente, Morena Rial cerró su comunicado atacando a Marcela Feudale. “En LAM se la pasan hablando de mí, y cuidan a sus expanelistas y parejas violentas. Todos los portales hablando y vos ahí con esa enana (en referencia a Marcela) reidora encubriendo a violentos”, expresó.