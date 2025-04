Tras el escándalo por la causa de robo, Morena Rial realizó un contundente descargo y se mostró arrepentida: “Estoy...”.

Morena Rial rompió el silencio y lanzó un contundente descargo tras verse involucrada en una serie de polémicas que cobraron fuerza en los últimos días. Todo comenzó cuando se filtraron en los medios varios chats comprometedores que hacían referencia a supuestos robos que estarían siendo organizados por una banda delictiva. En esos mensajes, se mencionaba directamente a algunos de los presuntos integrantes, entre ellos Alan Fernández, lo que desató una fuerte repercusión mediática.

Ante esta situación, la hija de Jorge Rial decidió salir al cruce de las especulaciones y defenderse públicamente. A través de sus redes sociales, Morena apuntó contra quienes la acusan sin pruebas y expresó su malestar por la forma en que su nombre fue expuesto en un tema tan delicado. En su descargo, dejó en claro su postura, negó cualquier vínculo con actividades ilegales y aseguró que tomará las medidas necesarias para proteger su integridad y la de su familia.

La influencer recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un comunicado en el que detalla las restricciones que la Justicia le impuso respecto a su conducta, y expresó su deseo de mantener la calma en medio del escándalo. Actualmente, se encuentra bajo una excarcelación extraordinaria y alojada en el departamento de su hermana Rocío, una medida que podría ser revocada a raíz de las conversaciones que salieron a la luz recientemente. En el mismo mensaje, también hizo referencia a su familia, a quienes agradeció profundamente por el apoyo constante que le brindan.

El llamativo comunicado de Morena Rial

“Quiero comunicarles que, dado que me encuentro abocada a cumplir con las imposiciones de conducta que me impuso el juzgado de garantías al momento de concederme la excarcelación, el compromiso afectivo y personal que asumo ante mi padre, Jorge Rial, mi hermana y mis hijos, sumado al compromiso de conducta que asumí ante mis abogados del estudio del doctor Pierri, y la oportunidad que me brindó la Justicia de concederme esta excarcelación extraordinaria, sigo manteniendo mi postura de no brindar ningún tipo de declaración periodística. He hablado mucho con mis abogados y, sinceramente, pido disculpas públicas por los eventuales errores cometidos en estos últimos treinta días. He aprendido mucho y sigo aprendiendo. Además, estoy llevando adelante una terapia intensiva que me permita ir mejorando mis acciones”, inició en el descargo.

Por otro lado, Morena puso el foco en el acompañamiento que está recibiendo y destacó lo positivo que ha resultado en su proceso de mejora personal. “Independientemente de las determinaciones que la Justicia dispuso hacia mí, destaco la preocupación de la jueza de garantías en el seguimiento cercano de mis tratamientos. Me hace muy bien este control, y tanto con mis abogados, la jueza, mi familia como los profesionales, agradezco esta oportunidad y la contención que me brindan”.

“Con respecto a los chats que se conocieron públicamente a través de un abogado poco profesional que está involucrado en la causa, y cuya identidad se conoce perfectamente, solo quiero informarles que estoy a disposición de la Justicia y que compareceré con mis abogados al primer llamado que me efectúen. Más allá de lo que se desprende de su lectura y los chats mezclados y a favor que se han filtrado, brindaré testimonio en esa instancia de defensa. Respondo únicamente por mí, no por los demás imputados”, se refirió a las comprometedoras conversaciones que mantuvo a mediados de enero, tanto antes como después del delito ocurrido en San Isidro.

“Agradezco profundamente a Alejandro Cipolla por su excelente desempeño, demostrando que es uno de los mejores abogados del país. Por eso mismo, lo sigo eligiendo junto a Miguel Ángel Pierri”, concluyó el extenso descargo.