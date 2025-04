Morena Rial siempre está en el foco de los medios de comunicación por sus actitudes polémicas. La famosa estuvo diez días detenida tras ser coautora de un robo. Al salir en libertad volvió con todo a las redes sociales donde publica su día a día. En las últimas horas se supo que tuvo un encuentro con un ex Gran Hermano.

La hija de Jorge Rial sigue envuelta en escándalos y esta vez se habla de ella por un affaire en un boliche con un participante de la edición anterior de Gran Hermano. Morena habló al respecto y confirmó que se encontró con el exjugador del reality.

Morena Rial y su acercamiento a un ex Gran Hermano

"ÚLTIMO MOMENTO: en la noche de este domingo en en el vip de Pinar de Rocha More Rial a los besos con el ex GH y co conductor de Los Bro: HERNÁN EL NEGRO ONTY. Chape y se prometieron volver a verse", escribió Guillermo Barros en su cuenta de X, rápidamente el video se volvió viral.

Tras los rumores y la noticia de su encuentro romántico con el ex Gran Hermano, Morena salió a aclarar la situación y mostró los chats picantes que intercambió con Hernán.

Hernán Ontivero participante de Gran Hermano 2024. (José Gabriel Hernández / La Voz)

La famosa no tiene problemas en mostrar las pruebas de lo que se dice de ella y expuso al ex Gran Hermano. More mostró el picante chat que intercambiaron después de su encuentro en el boliche.

Morena Rial reveló el chat subido de tono con un ex Gran Hermano

“Encima estabas callada, con cara de cu... cuando te saludé”, le escribió Hernán a Morena en el chat. “¡Daaa! No digas así”, respondió con humor ella.

la hija de Jorge Rial compartió el picante chat con un ex Gran Hermano tras los rumores

“Tu amiga me dijo que gustabas de mí. Te mandó al frente”, agregó el ex Gran Hermano. Ante esto, More le puso un freno y le contestó: “Ni cabida yo jajaja. Nah, boludo, tranqui”.

El intercambio entre la hija de Jorge Rial y el ex Gran Hermano llamó la atención, ya que, si bien no confirmó su encuentro en el boliche, si mostró que hubo un chat con doble intención entre ellos.