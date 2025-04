Morena Rial vs LAM: así fue su estrategia para robarle a las panelistas del programa

Morena Rial cada día aumenta sus capítulos controversiales. Desde que fue detenida y liberada a principios de año, la mediática se ha hecho viral por la supuesta red de robos que manejaba a lo largo del territorio argentino.

“Se trata de un plan para robar en Uruguay en marzo del año pasado. 60 mil dólares. No sé si se llevó a cabo (...) “Estaba hablando con More, es poca plata para ser muchas personas”, le dice Tadeo a Alan Cañete en el audio. “Entrar por 60 mil dólares, siete personas, me parece mucho (...) La otra es esperar al finde, que se acumule lo del sábado y sacar 100, 150 palos”, agregó el joven en chat que se filtró.

En tal caso que la Justicia la hallase culpable de estos robos, la mediática se enfrentaría a 6 años de cárcel. Este panorama se hizo más probable en las últimas horas, cuando Daiana, una de sus aliadas en los hurtos, reveló en LAM cómo fue su estrategia con More para robarle a algunas panelistas del programa de espectáculos.

Cómo fue la planificación de More Rial para robarle a algunas panelistas en LAM

La joven confesó los detalles del robo en el último programa de LAM. Allí, expresó que al principio Morena Rial no tenía planeado los hurtos, pero que al ver las carteras se les ocurrió. “No lo tenía planeado (...) Solo vio las carteras ahí”, reveló la joven.

Seguidamente, cuando Marcela Feudale (una de las víctimas del robo) la encaró sobre el uso de sus tarjetas para un viaje en Córdoba, se limitó a opinar al respecto. “Ya ahí en eso no podía hacer nada (...) Compramos en un local de ropa”, expresó a duras penas.

Con estas declaraciones, Yanina Latorre reflexionó en su programa “Sálvense Quien Pueda” sobre la forma en cómo Daiana relataba los detalles del hurto. “No fui consciente (al estar escuchando a la persona que robó las tarjetas) que la piba soltó con una soltura espeluznante que si robó”, determinó con enojo.