Pablo Layús notó que Beto Casella tenía algo en el rostro mientras miraba “Bendita” y lo preguntó en su cuenta de Twitter. El conductor se sintió atacado y le respondió de una forma contundente. Luego, el periodista se defendió y aclaró que no fue una agresión.

Pablo Layus hizo estallar a Beto Casella. Foto: Vía País

“¿Qué se hizo Beto Casella? ¿O es mi tele?”, escribió Layús. El conductor de “Bendita” no dudó en responderle porque sintió que fue con mala intensión. “Un melanoma que hace que te tengan que agujerear la jeta para extirparlo. Tenés mi celular, podías preguntarme a mí”, explicó Casella.

Layús tomó el guante y le respondió. “Lo pregunté porque estás muy bien! Anoche te vi sonriendo y divirtiéndote mucho. No sabía que habías tenido este problema y si hubiera sabido te hubiera preguntado por WhatsApp. ¡Mi comentario fue de televidente!”, aclaró el periodista. Beto Casella no volvió a contestarle, pero el cordobés insistió en otro tweet que no hubo una intensión de dañarlo.

“Si hubiera sido algo complicado, le hubiera preguntado por WhatsApp o lo hubiera ido a ver a la radio, como hice en otros casos”, manifestó en Twitter Pablo Layús. Algunos usuarios no creyeron en sus palabras y otros le mostraron su apoyo.

Beto Casella aclaró que no están enfrentados

Pablo Layús empezó a ser atacado en Twitter por su comentario sobre el conductor de “Bendita”. Lo que sucede es que Casella debió ser intervenido quirúrgicamente en 2021 porque el melanoma era maligno. Los televidentes entendieron que el periodista pasó por alto ese detalle y pudo lastimar a su colega.

Beto Casella y Pablo Layús y su intercambio en Twitter.

Por eso, Beto Casella apareció nuevamente en Twitter para defenderlo y aclarar que no había enfrentamientos entre ellos. “Aclaramos todo con Pablo, por whatssap. No tenía mala intención, como él dice. Lo mejor que podemos hacer es reírnos de estas cosas. Hay cosas mucho peores”, escribió.