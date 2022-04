Sanford Panitch, presidente de Sony Motion Pictures Group, confirmó que Bad Bunny interpretará a “El Muerto” en una película de Marvel. Se trata de un villano que apareció en dos cómics de una colección secundaria de “Spiderman”. Para la franquicia, optar por el artista es una apuesta arriesgada pero interesante.

Bad Bunny

Será la segunda película de Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny. Es el primer latino en interpretar a un superhéroe/villano de Marvel. En la CinemaCon de Las Vegas, el rapero dijo al respecto: “Es maravilloso. Es increíble. Me encanta la lucha libre. He crecido viéndola y ahora soy un luchador. Por eso me encanta este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí, será épico”.

El Muerto de Marvel Foto: Web

Está planeado que “El Muerto” se estrene el 12 de enero de 2024. Sin embargo, aún no se ha empezado a rodar. Bad Bunny ya actuó para el cine en “Bullet Train”, donde compartió elenco con Brad Pitt y Sandra Bullock. Además, el cantante puertorriqueño fue parte de “Narcos: México” para Netflix.

Bad Bunny

Otros actores latinos que trabajaron para Marvel fueron el guatemalteco Oscar Isaac en la serie “Moon Knight” para Disney+. También en el cine, la mexicana Salma Hayek fue Ajak, líder de los Eternals.

Bad Bunny será El Muerto Foto: Twitter/@SonyPictures

Cómo es el personaje de Bad Bunny

El Muerto es un personaje que practica lucha libre. Heredó de su padre poderes de súper fuerza, pero sólo los tiene cuando se pone la máscara. Apareció en historias de “Spiderman”, donde estuvo a punto de revelar la identidad del superhéroe en un combate.

El Muerto y Spiderman Foto: Web

En los inicios de su historia, El Muerto intenta diferenciar su camino del de la maldad. Sin embargo, a partir de la muerte de su padre todo cambia y consigue una motivación para seguir este destino. Hasta el momento, era un personaje que no tenía demasiada popularidad.