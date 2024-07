¿Adiós Primo?: Por qué Telefe no quiere saber nada de Marcos Ginocchio

Marcos Ginocchio fue uno de los personajes más queridos en Gran Hermano 2024. Su actitud tranquila, leal y bondadosa con sus compañeros lo convirtió en el ganador de la edición.

Ahora bien, desde su salida del reality, el exhermanito ha buscado desvincularse. Tras contar con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, el “Primo” se ha enfocado en su trabajo como modelo para la agencia Multitalent.

“Este día del padre, The Icon Attitude de #Banderasperfumes se une a The Icon y The Icon Elixir para animarnos a luchar con determinación por nuestros objetivos y llegar al éxito”, recitó el exhermanito para una campaña publicitaria.

Este nuevo panorama profesional de Ginocchio ha generado algunas tensiones. Sobre todo con Telefe, quiénes se habrían cansado de sus actitudes.

Por qué Telefe está cansado de Marcos Ginocchio

De acuerdo con el periodista Juan Etchegoyen, todo habría desencadenado con su posible participación en la final de Gran Hermano 2024. Pese a que hubo una propuesta días atrás, el exhermanito no querría saber nada del programa.

“No quiere saber nada, sus representantes no quieren saber nada, y él tampoco”, destacó el comunicador en su programa “Radio Mitre Live”.

Debido a esta negativa, la posibilidad de que Marcos Ginocchio regrese a la casa son nulas. En este sentido, Telefe estaría disgustado por la forma en cómo el modelo estaría tratando al medio que lo vio crecer mediáticamente.

“Alguien de adentro de la señal de las tres pelotas me decía un textual lapidario que habría sucedido puertas para adentro. ‘Quién se piensa que es este invento nuestro´ (...) El enojo de Telefe con Marcos es total, considerarían que no se está portando bien con el lugar que lo vio nacer mediáticamente (...) Alguien de su entorno a mí me dijo que la estrategia por su perfil es hacerlo una figurita difícil del medio y lo están consiguiendo por cómo lo están asesorando”, recalcó Etchegoyen sobre las razones detrás del enojo de Telefe.

Finalmente, el periodista aseguró que Telefe decidió no tomar más en cuenta a Marcos Ginocchio en su programación. Esto, por sus idas y venidas en sus negociaciones.

“El dinero que habría pedido Marcos y su representante no fue el detonante para que Telefe lo rechace, sino que tiene que ver con muchas idas y vueltas que a la señal de las tres pelotas no le habría gustado de parte de Marcos desde que se pagó esa cláusula en el contrato que al modelo lo dejó libre para trabajar donde y como quiera”, concluyó el comunicador sobre el futuro del Primo en el canal.