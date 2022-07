Nuevamente otro vecindario fue víctima del robo y el vandalismo de malvivientes, cuando esta madrugada un vecino del barrio Sarmiento sorprendió a un joven robando cables. Por el hecho, todos los residentes del lugar quedaron sin luz.

Sin embargo, si bien el malviviente logró cortar las líneas, no pudo llevarse los cables gracias a un vecino que logró frustrarlo, el cual lo identificó y aseguró que también es residente del lugar.

“Cuando salí me encontré con el joven de nombre Saucedo, es del barrio. Cuando me vio empezó a correr, lo seguí pero no lo alcancé” relató el vecino que encontró al sospechoso cuando se levantó para ir a trabajar a las 5 de la mañana y no tenía suministro de energía eléctrica.

Se hicieron presentes efectivos policiales y personal de la Cooperativa de Electricidad para devolverle el servicio a los vecinos.

Fuente: Eldopolis