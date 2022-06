El síndico, Roberto Hasser contó que “se viene trabajando en quejas de socios por refacturaciones, en cuánto a los gastos habrá que ver donde se puede reducir. Todos los sectores tienen pérdidas, necesidades de materiales, se trata de solucionar de a poco, con lo que hay”.

Por otro lado, expuso que desde tesorería se trabaja para no dejar sin presupuesto a las áreas. “A algunos les falta materiales, insumos, móviles. No pueden parar por falta de presupuesto aunque no sean prioridad como agua, energía y cloaca que si deben seguir. Todos los servicios son indispensables porque el socio paga por ellos, además si se deja sin presupuesto a un sector para achicar el gasto, hay que saber que hay un dinero fijo que gastar de igual manera como en mantenimiento de móviles o sueldo de operarios”, afirmó.

Sobre la deuda de la CEEL con EMSA, dijo que aún no llegó alguna notificación de embargo en la cooperativa como en la Cooperativa Eléctrica de Oberá. “La situación en punto de vista de negociación es mucho mejor que la Cooperativa de Oberá”, sostuvo.

Con respecto a la situación del personal de trabajo, comentó que “los contratistas y gran parte del personal contratado se ha dado de baja por ahora y sobre los empleados de planta se analiza cada situación para lograr un mejor rendimiento en cada sector”. Sin embargo, advirtió que “hay deudas de socios de más de diez años atrás, algunas que figuran como incobrables. Hay quienes deben pero no se puede cortar fácilmente”.

Para finalizar, sobre el recurso de amparo presentado por el ex Presidente, Omar Ortega, comentó que se recibió el jueves al mediodía la notificación y hay 5 días hábiles para contestar con informes.

Fuente: Stop en Línea